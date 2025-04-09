收緊富戶政策打濫效應 被收公屋提上訴兩年增75%

公屋租戶濫用公屋或違反租約而遭收回單位，會由上訴委員會（房屋）處理接獲遷出通知書的租戶提出上訴個案。房屋局的文件顯示，反對交還公屋的上訴個案有上升的趨勢，2022年有1054宗，2023年升至1378宗，去年進一步增至1846宗。

去年586宗上訴涉富戶政策

較之前兩年增逾倍

按個案類別分類，包括富戶政策、離婚、扣分制及儲存違禁藥物等其他類別的上訴個案顯著增加，2022和2023年分別有182宗和118宗，但去年急升至902宗（見圖），房屋局更註明當中65%、即586宗涉及富戶政策個案。

另外，經上訴委員會審理後，去年確認發出收回通知書個案726宗，修訂個案有232宗，另154宗是取消，而當中涉及富戶政策的個案是249宗、10宗及71宗。

立法會議員、房委會委員梁文廣表示，自政府近年加強打擊濫用公屋和收緊富戶政策，他曾收到一些租戶求助個案，主要涉及家庭關係不和而未有如實申報情况，反映收緊富戶政策對租戶的影響，冀當局可人性化處理。

對於房屋局稱今年首兩個月上訴委員會接獲441宗上訴個案，梁文廣認為是富戶政策申報周期經過高峰期後，令租戶提出上訴個案趨升，估計今年上訴個案總數或比去年更多。