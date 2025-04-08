涉收15萬助開戶 匯豐前高層控受賄

【明報專訊】匯豐銀行時任財務策劃副總裁涉嫌收受男保險經紀及其妻逾15萬元賄款，協助經紀的客戶開立銀行戶口，3人被廉署同控告一項串謀使代理人接受利益罪，案件昨在東區裁判法院提堂。控方指案件橫跨兩年，牽涉大量銀行戶口，需時調查，申請被告毋須答辯。主任裁判官蘇文隆將案押後至6月30日再訊，被告各准以10萬元保釋，不得離港、不得接觸控方證人和須居於報稱地址。
轉介客戶 兩保險經紀同被控
男被告為盧穎衡（30歲、時任財務策劃副總裁）、韓杰（35歲、保險代理），女被告為周崟瑛（圖，34歲、無業）。
3人被控2022年11月8日至2024年12月8日期間，一同串謀使作為代理人的盧穎衡，即香港上海匯豐銀行有限公司一名僱員，無合法權限或合理辯解而接受利益，即接受由韓杰及周崟瑛提供形式為合共153,900元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為盧穎衡作出或曾經作出與其主事人的事務或業務有關的作為，即在韓杰轉介的客戶於匯豐開立戶口過程中提供協助的誘因或報酬，或由於盧穎衡作出或曾經作出上述作為而使其接受該等利益。
【案件編號：ESCC 895/25】
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