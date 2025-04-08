涉收15萬助開戶 匯豐前高層控受賄

轉介客戶 兩保險經紀同被控

男被告為盧穎衡（30歲、時任財務策劃副總裁）、韓杰（35歲、保險代理），女被告為周崟瑛（圖，34歲、無業）。

3人被控2022年11月8日至2024年12月8日期間，一同串謀使作為代理人的盧穎衡，即香港上海匯豐銀行有限公司一名僱員，無合法權限或合理辯解而接受利益，即接受由韓杰及周崟瑛提供形式為合共153,900元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為盧穎衡作出或曾經作出與其主事人的事務或業務有關的作為，即在韓杰轉介的客戶於匯豐開立戶口過程中提供協助的誘因或報酬，或由於盧穎衡作出或曾經作出上述作為而使其接受該等利益。

【案件編號：ESCC 895/25】