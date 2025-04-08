涉非禮襲擊3女警 見習督察表證成立今自辯

被告楊孟羲（圖，38歲，報稱公務員）早前否認兩項非禮及一項普通襲擊罪。控罪指他2023年11月某日在香港警察學院大操場猥褻侵犯Y；去年5月2日在元朗警署襲擊Z；去年9月9日在元朗警署猥褻侵犯X。警方稱楊為前警務人員，現已離職。

學堂同學稱綁鞋帶遭掃臀

女警Y供稱，2023年11月中在警察學院接受步操訓練時，將右腳放在操場「馬騮架」上以彎腰調整鞋帶，其間有人從後有力度地由右至左掃其臀部。她向後看時發現被告從左後方經過，與她距離約1米。

Y感到被冒犯及詫異，兩周後將事件告知兩名女同學，至去年9月新界北重案組督察聯絡她時才告訴對方。她認為觸及臀部的物體是手背，不是警員背着的步槍。辯方質疑她對此感覺模糊，事件純屬誤會，Y不同意。

下屬指揑肩觸上胸 一度啜泣

另一事主女警Z稱，去年5月2日清晨在元朗警署辦公室處理案件，上級、即被告將雙手放在其肩，並「揑」了四五次、手指觸及其上胸附近。被告又說：「好彩有你喺度咋。」她只能到洗手間冷靜，後來在上級查問下揭露事件。Z在庭上邊說邊啜泣。

Z在庭上示範被告的動作，稱她肩部對下約13至14厘米的位置被觸及。辯方盤問時多次問Z是否覺得被告的說話沒惡意，她回答：「呢句說話冇，但加埋個感覺、佢啲語氣，聽落去唔舒服。」辯方又指出，正常人的手指不會長至能觸及Z提及的位置，她則稱這要視乎被告「揑」的方向，而他有向下揑，手指接近其胸部。

【案件編號：FLCC 2440/24】