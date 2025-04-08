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戶戶送告終 外賣員憂索賠難追 關注組最快下周入稟勞資審裁 恐紀錄被刪促政府介入

【明報專訊】外賣平台戶戶送（Deliveroo）昨午結束在港服務，外賣員權益關注組稱戶戶送上月初宣布撤港至今接獲約25名外賣員求助，至今陪同16人到勞工處落案求助，主要涉追討遣散費和工傷索償等，最快下周四（17日）入稟勞資審裁處。關注組成員林凱汶稱戶戶送有逾1.2萬名外賣員，求助個案最長為平台提供服務逾7年，惟平台以「自僱」合約為由對外賣員僱員保障安排隻字不提，期望相關部門協助。

勞處：倘調停不果 轉介審裁

戶戶送截稿前沒回覆本報查詢。被問如何跟進戶戶送外賣員情况，勞工處稱如平台工作者認為與平台公司存僱傭關係及提出僱傭申索，處方會提供調停服務；倘經調停仍未能達成協議，有關個案會應申索人要求轉介勞資審裁處裁決。

攻港逾9年的戶戶送昨午3時結束香港服務。外賣員權益關注組稱，正循法律途徑協助追討解僱補償，包括12名少數族裔車手和4名華人外賣員，涵蓋逾1.3萬至10.7萬元的遣散費或長期服務金、4667至10.8萬元有薪年假等；另有約5名外賣員即將向勞工處求助。

員工：公司定價限時 「自僱」無理

巴基斯坦籍Khan Jahangir自2019年成為戶戶送外賣員，日均工作10小時，每周工作6日掙取約9000元。他認為，戶戶送透過應用程式控制其運輸路線及送達時間，用戶訂單由平台而非外賣員定價，定性他為自僱並不合理，下周會入稟勞資審裁處追討約46.7萬元僱員福利，涵蓋遣散費、長服金及有薪假期等。他已轉至Keeta，該平台現就繁忙時段訂單向外賣員提供較高獎賞，惟他擔心獎賞隨戶戶送撤港逐步減少。

車手交通意外索診金無下文

「車手」慶叔（化名）去年在九龍東送外賣時遭巴士撞至輕傷。有別昔日申請保險索償後本港代理商兩周內發放，他是次向平台的英國代理商索償，對方僅要求補交資料，約980元醫療費仍未能追討，擔心再無下文。為戶戶送工作逾5年的慶叔曾申請加入其他兩個平台工作不果，他憂年屆69歲難再找到工作，不排除申領綜援，但「希望活得有尊嚴，不用向政府求助」。

重傷被當自僱賠9萬 盼訴終院

另一「車手」阿標2022年在嶺南大學送外賣時「自炒」，兩度入院做腦部手術，醫生認為他至今仍未適合工作，妻子亦需辭職照顧他。他曾申請法援不獲批，正待法援署重訴結果，計劃以「非自僱員工」身分上訴至終院追討更多賠償，因平台定性為自僱員工，當時僅發放6個月工傷賠償即約9萬元。他擔心平台在港結業會影響追討成效。

關注組仍未能與戶戶送本港負責人聯絡，林凱汶要求平台立即交代工傷索償安排，另促請相關部門介入，要求該公司提交與外賣員工作相關紀錄作呈堂證據，以免平台隨時刪除，影響外賣員追討成效。

相關字詞﹕勞工權益 車手 外賣員 勞工處 外賣員權益關注組 戶戶送

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