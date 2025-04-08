終院直播計劃 首場審土地案

終院網站列出觀看直播的條款，包括直播的錄影和影像並非法庭正式紀錄；未獲司法機構書面批准，不得以任何形式修改、錄音或錄影、複製或發布直播的任何部分；若違反相關規定會招致法律後果，包括藐視法庭及侵犯版權等。直播今早9時起可在終院網站重溫。

2023年1月16日，終院首席法官張舉能在法律年度開啟典禮致辭時表示，正積極探討現場直播選定的司法程序。至去年1月10日，司法機構首次試行網上直播聆訊，直播女同性戀者MK控告法律援助署撤回其法援的終審上訴案件。至上月11日，司法機構宣布在本月推行為期兩年的先導計劃，現場直播所有終院實質上訴案件的法庭程序，但不會直播涉及商業機密、國家安全相關及受高度政治關注等案件。

委10官專責免遣返聲請案

議員質疑積壓需4年處理

另外，司法機構今年起委任專責處理免遣返聲請案件的原訟庭暫委法官，預計委任10人，預計開支400萬元，目前已委任3人。司法機構政務長梁悅賢在立法會財委會表示相關做法近似專責法庭，加上簡化判決書，預計處理免遣返聲請案快一半，一年內可提高至處理2300至2400宗類似個案，超過入稟的免遣返聲請數目，也較過去4年每年平均處理1560宗為高。

立法會議員黎棟國及簡慧敏皆質疑，要處理積壓約8500宗免遣返聲請案件，按此幅度仍要4年左右。梁悅賢說，聘請專責暫委法官不限10人，有合適人選會繼續物色，而流程減少下，有信心一年處理不止2000多宗，只是此時不能承諾太多。