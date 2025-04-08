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港聞二

立選宣傳開支預算1.77億 較上屆增七成

【明報專訊】立法會選舉12月舉行，政制及內地事務局回覆立法會特別財委會表示，預留12.8億元作立法會選舉開支，其中宣傳開支預算1.77億元，是近年選舉新高。連同9月舉行的選委會補選，今年兩場選舉開支總預算15.13億元，當中總宣傳開支預算1.81億元。

今年立法會選舉宣傳開支預算1.77億元，較上屆約1億元宣傳費大增逾七成。2023年區議會選舉政府展開大規模宣傳，其時宣傳開支1.22億元，亦低於今次預算。當局擬招募3.7萬名政府人員協助今年立法會選舉工作，員工開支預計2.89億元；至於租用場地、投票站及點票站運作開支、交通費、郵費、印刷費等，預計需8.14億元。

另外，立法會特別財委會昨審議特首辦預算，多名議員關注本年度編制增加3個職位，包括兩個有時限新聞主任職位。特首辦常任秘書長蔡傑銘表示，特首辦人手僅百多人，難以透過調撥內部人手應付新工作，「已經專登不開設首長級職位」。他說，兩個新聞主任職位負責對內工作，分別專責新媒體及撰寫講稿等傳統公關工作。對於會否以其他方式如善用科技減省開支，蔡稱特首辦處理不少機密工作，採用新科技時要小心。

增聘新聞主任受關注

特首辦：已專登不開設首長級

實政圓桌田北辰關注特首辦今年度開支增長7.8%，蔡傑銘回應稱特首辦是小部門，能調撥的資源有限，如部分公務員轉為非長俸公務員時，公積金開支需要額外預算應付。他說，將盡量調配內部資源應付工作需要，「會以身作則秉持審慎理財的原則」。

相關字詞﹕選委會選舉 特首辦 財政預算案 立法會選舉

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