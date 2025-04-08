回應6區議員零發言 麥美娟：不應為發言而發言

東區南區平均發言最少 離島最多

本報按18個區議會大會的會議紀錄，統計全體區議員去年出席大會的發言表現。除了直選區議員發言較地委會、委任及當然議員踴躍，18區的區議員發言多寡亦有差異。計算各區議員平均發言次數，東區及南區的區議員去年平均發言5次，數目最少。離島及油尖旺區議員發言最多，兩區的議員去年分別平均發言13次和12次。兩區各有18及20名區議員，屬人數較少的區議會。

麥：應善用時間服務市民

對於部分區議員在會議沒有積極發言，麥美娟昨表示，區議員通常在會前已根據議程，決定就什麼議題發言並「做好功課」，部分人可能舉手較慢，若有同僚已提出其打算表達的意見，便毋須重複發言，「要不我重複他講過的事，要不我就說『我與他講的一樣』，這句寫落會議紀錄又無甚意思」。

麥認為區議員應善用時間服務市民，「你會想區議員用8、9個鐘開會，大家重複又重複講同一樣事，然後見到個數字好正，個個都講了一千幾百次，還是想區議員善用時間，在地區接觸、見市民呢？」

少發言直選者：多在會前表態

33名區議員去年逾八成大會沒發言，當中32人非直選議員，僅新民黨沙田區議員羅伊琳是直選議員。她昨回覆查詢稱，通常在會前政府部門匯報時已表態，亦有在大會前的委員會階段發言，若居民提出關注也有直接向政府反映。她說沙田區議會有逾40名議員屬較多，議員很易發表相似意見，冀避免重複發言。她認為市民更重視實際地區服務，日後將更積極發言。

楊永杰：工作方式正轉變

李鎮強：不能光看數字

多名立法會議員昨回應部分區議員表現。曾任九龍城區議員的楊永杰認為，新時代下區議會工作方式和重點正轉變，區議員已減少在會議作冗長辯論和重複發言，更着重如何解決問題。曾任東區區議員的自由黨李鎮強說，報道指區議員表現參差是以偏概全，未能反映實况，「不能光看數字，亦要看成效」。