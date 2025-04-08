Coldplay周邊店加人手續需排兩小時 樂迷稱值得

因應前日限定店輪候過長，主辦單位ArtisynX昨於Instagram致歉，受影響歌迷可將收據發送至指定電郵地址，稱樂意向歌迷糾正，昨日推出升級版系統，安排更多工作人員加快處理。本報記者昨午2時到場觀察，店外有近百人排隊，不少人早上11時已到場輪候，平均排約兩小時；店內約有8名工作人員，其中4人負責收銀、約兩人負責取貨。

「看一次少一次」

穿著Coldplay東京演唱會限定T恤的北京張先生昨輪候個半小時始買到心頭好，他說Coldplay演唱會「看一次、少一次」，排隊時間長值得，最終花1600元購物。上周五抵港的他說，今天看完演唱會便離港，而過去數天到訪深水埗及迪士尼等景點，整體體驗不錯。至於留港花費多少，他笑言「不好說」，稱香港物價貴。

內地客留港5天 料花3000元

安徽的朱先生及劉小姐昨早11時許到場，朱先生稱雖然輪候近3小時但很值得，二人共花近4000元選購T恤和海報等商品。第二次來港的朱先生說，二人前日抵港，會留至周四，稍後會到麥理浩徑體驗香港山景，晚上觀賞維港夜景。首次來港的劉小姐形容香港「挺好的」，但消費指數高，料5天行程花3000元。

啟德體育園表示，活動主辦方於體藝館地下、主場館2樓及東營均設官方商品售賣處，接受信用卡或手機支付，提醒歌迷提早到場選購。園方稱，尚有不少購票者尚未領取實體票，以及尚有部分受門票印製出錯影響歌迷未換正確門票，提醒歌迷提早到場領票，並預留足夠時間入場。