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CHILL CLUB安檢打蛇餅 Coldplay今開騷惹關注

【明報專訊】啟德體育園本周接連有大型音樂盛事，其中英國樂隊Coldplay今晚起於可容納5萬觀眾的主場館舉辦4場演唱會。不過，前晚體藝館的CHILL CLUB頒獎禮有觀眾反映安檢嚴格和耗時，隨身物品及袋中小包逐一打開檢視，完成安檢要花3至5分鐘，但現場只設一個公眾入口和4個安檢站，致開場前仍大排長龍，不少觀眾未能準時入場。事件令人關注Coldplay演唱會安檢安排。有議員認為Coldplay演唱會主辦單位經驗豐富，預料不會再出現前晚情况。

昨場外已設40金屬探測器

Coldplay演唱會將於場外設置3個安檢區，分別於西橋入口、美食海灣附近及中央廣場附近，供持不同票價歌迷使用。本報記者昨午3時許到場觀察，場外中央廣場已設置約40部金屬探測器及長枱，並架起鐵馬。連接主場館、毗鄰青年運動場的西橋安檢站亦已架起鐵馬、帳篷及擺放長枱，並張貼「請打開個人隨身袋接受保安檢查」告示，而美食海灣附近安檢站則未見有任何佈置。另外，宋皇臺道的特別巴士及的士上落客區一帶已掛起多條巴士路線的指示牌。

觀眾批安檢嚴 入場排45分鐘

有觀眾反映前晚CHILL CLUB頒獎禮場地安檢嚴格及耗時，綜合部分觀眾說法，下午約5時半入場人龍已沿體育大道「打蛇餅」，至6時半開場前的10多分鐘，工作人員才開一條新隊分流觀眾。觀眾Christy表示，往年於亞博參與同一活動「預早半小時（到場）一定夠」，她前晚近6時到隊尾，約35分鐘後始排到安檢口，保安以「個袋好重」為由要求她拆開充電器束口袋、化妝袋、剛購買的電動牙刷等逐一檢查，甚至叫另一同事覆檢，逾3分鐘才完成安檢。

觀眾Maggie亦有相同遭遇，被要求倒出袋中物品，逐一打開化妝袋、衛生巾袋等，再鋪平外套以探測棒檢查，她說共花了45分鐘排隊入場。提早50分鐘到場排隊的李先生於開場前5分鐘才排到安檢區， 但當時「後面還是人山人海」，有觀眾鼓譟。

主辦方ViuTV曾呼籲樂迷提早1小時到場安檢，Christy質疑是否每次室內活動都要趕在場地時限前完場，「要提早開場的話，平時你可以平日收工看表演，現在可能要請半日假，還要預安檢時間！」本報昨分別向園方及ViuTV查詢，截稿未有回覆。

議員料主辦經驗足 不會重演

對於Coldplay演唱會會否再現觀眾開場時未能入場情况，立法會議員何敬康認為園方和主辦單位就安檢及入場安排指示充足，主辦單位亦有多次舉辦國際級演唱會經驗，料不會再現前日情况。他又認為，主辦單位只開設3個安檢區，有助聚焦人手，令安檢及人流管制工作更有效率。

另外，演唱會主辦單位前日公布，觀眾可攜容量不超過600毫升的塑料或硅膠可重用便攜式水瓶或杯進場，不過園方昨提醒歌迷，容量不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶或杯「不得」有蓋。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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