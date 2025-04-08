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灣區熱搜：深圳推園區貸 解中小企融資難 產業園數據作信用保證 伙政府銀行等聯動助貸款

【明報專訊】融資難向來是初創及中小企擴大業務所面對的問題，其中主要關鍵在於銀行較難有足夠參考數據作風險評估，企業亦難提供實質抵押擔保。為解決融資難問題，深圳市去年7月試行「園區貸」，由政府、產業園、銀行及擔保機構聯動，協助園區內企業貸款，這項創新金融模式並在上月宣布會於全市推廣，讓更多初創及中小企能受惠。

明報記者 陳子凌

去年7月試行惠177企 將擴全市

去年7月，深圳市地方金融監管局、市中小企業服務局聯合印發《關於大力推動「園區貸」的工作方案》，引導金融機構加大對園區內中小企業的支持，並於同年10月安排市內10個產業園區與10間銀行簽約，成為「園區貸」首批試點，截至今年3月，「園區貸」累計授信金額已逾110億元（人民幣，下同），惠及177家中小企，發放貸款52.84億元，平均審批周期僅需5個工作日。

所謂「園區貸」，核心邏輯在於利用園區數據為企業提供更多信用保證，解決企業「貸不到」和銀行「不敢貸」問題。其特點在於由產業園管理方與銀行建立數據交互通道，將企業入駐年限、租金繳納情况、水電能耗數據、專利成果等多項核心指標納入銀行的風控模型；透過園區提供的動態經營數據，銀行可將授信審批效率提升40%；企業如有需要增加授信額，還可通過園區聯動的政府背景融資擔保機構作增信擔保。

除了提供數據，產業園管理方也可為個別中小企貸款與銀行共同分擔風險，並與銀行和擔保機構訂明合作宗旨、服務對象、各方職責、退出機制等，也可向銀行推薦優質企業白名單，並做好白名單的動態管理。此外，貸款發放後，產業園管理方也能幫助銀行作風控監測，包括定期更新企業數據，例如發生拖欠租金、環保處罰、違規經營、員工社保大幅變化等情况，能自動觸發風險預警，立即通知銀行。

園區吸企業銀行減風控成本 三方共贏

相關部門認為，「園區貸」是一個「三方共贏」的創新機制，對初創及中小企而言，營運數據及情况能轉變為可量化的信貸資源，解決無抵押物等借貸難題；對園區而言，身分不僅限於業主及服務提供，還能以融資便利為賣點，吸引企業入駐，入駐企業的業務成長，也會是園區「生招牌」；而對銀行來說，不單降低盡職調查及風控成本，也能因應不同產業園區特性，推出園區專屬金融產品，豐富普惠金融服務。

相關字詞﹕產業園 深圳金融監管局 初創 融資 園區貸 中小企 大灣區

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