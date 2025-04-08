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港聞二

殘疾院舍輪候時間減 嚴重智障等13年最久

【明報專訊】社會福利署回覆立法會特別財委會數字顯示，2023/24年度各類殘疾人士住宿服務的平均輪候時間均按年度減少，惟嚴重智障院舍和中度智障院舍平均輪候時間仍分別高達166.6個月和145.1個月，即分別超過13年10個月和12年1個月。2024/25年度截至去年底，該兩類院舍分別有2215和2852人輪候。

社署數字顯示，6類殘疾人士住宿服務於2023/24年度平均輪候時間均較2022/23年度下跌，其中嚴重智障宿舍由171.1個月減至166.6個月，平均輪候時間最長；中度智障宿舍由154.1個月減至145.1個月。輕度智障兒童之家平均輪候時間最短，為14.7個月。

鼓勵發展商建院舍免地價 未接申請

政府前年12月推出「鼓勵在新私人發展物業內興建殘疾人士院舍計劃」，容許發展商在新私人發展項目（不包括工業發展項目）的契約修訂、換地及以私人協約方式批地時，在遵守特定契約條款和獲社署支持下，豁免繳付合資格殘疾院舍的地價。社署回覆議員提問時稱，發展商是否參加計劃，或會考慮地產市場情况、商業原因和其他因素，計劃推出一年、即截至去年12月底，地政總署暫未接獲申請，當局會繼續推廣計劃，並持續檢視實施情况。

資助護理安老護養院平均等9個月

資助安老院照顧服務輪候時間亦有改善。護理安老宿位和護養院宿位的平均輪候時間，分別由2020/21年度的19個月和22個月，持續下跌至2023/24年度的8個月和10個月。兩類宿位於2024/25年度（截至去年12月底）最新平均輪候時間均為9個月。

相關字詞﹕中度智障人士院舍 嚴重智障人士院舍 殘疾人士院舍 社會福利署

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