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輸勞共批5.1萬人 放寬工種佔3.4萬 8590侍應佔最多 議員倡設煞停機制

【明報專訊】補充勞工優化計劃前年9月4日起推行，暫停26個職位及非技術或低技術職位一般不得輸入外勞的規定兩年。多名議員關注獲批外勞數字，據勞福局書面答覆立法會特別財委會，截至今年2月底上述計劃批出7380宗申請、涉逾5.1萬名外勞，當中逾2.6萬人正從事以往不可輸入外勞的26個職位，最多是侍應生，高達8590人。有議員質詢當局會否設煞停機制或暫停放寬，局方表示已有措施保障本地工人優先就業，勞工處正檢討優化計劃。

初級廚師5773人 售貨員3745人

據勞福局數字，截至今年2月底，補充勞工優化計劃接獲11,342宗申請，涉98,065名外勞，當中71,623人擬從事過往一般不得輸入外勞的職位。期內獲批申請有7380宗，涉51,051名外勞，當中26,087人從事以往不可輸入外勞的26個職位，另8252人從事以往不可輸入的非技術或低技術職位，兩者合共34,339人。據前者分項數字，該批外勞最多為侍應生，有8590人（見表），其次是初級廚師（5773人）及售貨員（3745人）。

該計劃批出逾5.1萬名外勞中，有23,750人從事餐飲服務業。工聯會立法會議員陸頌雄稱，本港飲食業失業率去年有上升趨勢，質詢當局會否為本地工種失業率訂立界限指標，用以煞停輸勞，以保障本地工人。勞聯周小松問及當局有否計劃暫停26個指定職位類別及非技術或低技術職位輸勞安排。

勞福局：正檢討計劃 考慮僱主勞團意見

勞福局書面回覆稱，僱主須於本地公開招聘，以不少於每月工資中位數的工資優先聘請合資格本地工人；勞工處正檢討優化計劃，包括涵蓋範圍、運作和實施安排等，會充分考慮僱主組織及勞工團體等意見，擬定未來路向。

過去兩年共18萬人才來港

另外，今年首兩個月有14,207人經各人才計劃到港，其中6495人經高才通來港。前年及去年各人才計劃分別有91,631人及90,627人到港，經高才通來港則分別有35,583人及39,918人。撇除高才通，其他人才計劃去年4月至今年2月共31,732宗續簽獲批。當局表示高才通首批簽證去年底起陸續到期，目前已完成審批的續簽申請只有少數，數據不足以提供有意義統計分析。

相關字詞﹕周小松 陸頌雄 續簽 高才通 勞工處 勞福局 補充勞工優化計劃

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