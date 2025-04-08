新工業計劃再批資助 生科公司獲1.4億

「亞洲先進同位素技術」製加速器核素藥

擬科學園創新園設研發中心

創科局長孫東表示，面對複雜多變國際形勢，香港必須更積極對接國家現代化產業體系建設，加速推進新型工業化，樂見再有具國際元素企業經計劃資助在港建立新智能生產設施。孫續稱，利用先進技術企業可提高生產力、創造就業機會，並為經濟注入新動力。

翻查公司註冊處資料，亞洲先進同位素技術有限公司去年5月成立，業務為科研及發展，其一創辦成員為數智科技發展。科技園公司去年6月與11間策略伙伴企業舉行簽署儀式，亞洲先進同位素技術是其一。該公司從事核子醫學用迴旋加速器，以及同位素藥物研發、生產及銷售，計劃於科學園或創新園設研發中心、營運及生產基地等不同項目，目標以香港為基地研發生產先進同位素診斷及治療藥物。

新型工業加速計劃去年9月推出，為從事策略性產業及在港投資不少於2億元設立新智能生產設施的企業，以1：2配對資助。每項目總成本須最少3億元，每家企業在計劃下資助總額上限為兩億元。