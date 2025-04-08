涉稱300萬元助解糾紛 中煤香港副總經理控索賄

控罪指，被告王文寧（64歲）於2018年10月8日，無合法權限或合理辯解，而向高豪企業有限公司董事兼股東周台婷索取介乎200萬元至300萬元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為王在與其主事人的事務或業務有關的事上，對周予以或曾予以優待的誘因或報酬。

被告稱山西洗煤場意外急需周轉

據控方開案陳辭，被告1982年加入中煤能源股份有限公司，隨後調派全資子公司，即中煤香港。被告事發時負責處理某項目爭議，因而與高豪董事周台婷交涉。2018年10月初，周接獲被告來電，相約同月8日在置地文華東方酒店見面，周答應赴約。當天被告稱想談私事，表示急需金錢賠償山西洗煤場意外傷亡，問周借款200萬至300萬。

合作伙伴錄下 被告警誡承認本人

被告進一步指，如周同意請求，他將在前述項目爭議中全力協助周，以對周及高豪最有利的條款和條件解決糾紛；周將對話過程錄音。被告2023年9月被捕，警誡下確認錄音中是兩人聲音，指當時請求貸款，為互相幫助；被告亦確認想周相信他有能力解決糾紛。

辯方盤問下，周台婷供稱與被告僅點頭之交，其女兒曾對被告要求見面表達擔憂，認為突私下邀約是「不正常的信號」，因此秘密錄音。辯方質疑會面中周向被告談及自己的子女，並非一般朋友的話題，周解釋「朋友有好多種」，每人定義不一。

【案件編號：ESCC 566/24】