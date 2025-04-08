孿生兄弟刑毁喜茶罪脫 律政司得直發還重裁

兩答辯人涉另一暴動罪判入教導所

兩名答辯人分別為戴嘉平及戴嘉正（同20歲），兩人曾就另一宗暴動案罪成而被判入教導所。

高院法官陳仲衡於判辭指出，律政司一方質疑原審裁判官犯錯，即錯誤地指控方未能證明閉路電視片段中的疑犯正是兩名答辯人，欠缺考慮相關證據，包括戴嘉正於案發前成立一個通訊群組，並被攝錄到在旁把風，當戴嘉平於群組中表示已準備好，其兄長下令「action」，隨即3名黑衣人衝入「喜茶」內大肆破壞。

原審認為難定疑犯身分 高院指犯錯

判辭續稱，答辯人一方認為原審裁判官的裁決穩妥。陳官審視證據後指兩名答辯人與疑犯不論是衣著特徵、行為動作和路徑，以及兩人手機內的通訊內容均脗合。法庭認同律政司一方陳辭，認為在多項證據累積下的唯一合理結論是戴嘉正把風，戴嘉平則是其中一名動手破壞的人，兩人搗毁店舖後便回家。

陳官認為原審裁判官的無罪裁決有悖常理，裁定律政司上訴得直，並認為較理想做法是讓原審裁判官重新處理案件及考慮高院的意見，因此下令將案件發還原審重新考慮裁決。

【案件編號：HCMA 262/24】

（反修例風暴）