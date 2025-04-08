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港聞

港聞二

法院外斬毒案脫罪被告 巴漢囚14年

【明報專訊】涉毒品案男子兩年前在觀塘裁判法院獲撤控，男子離開法院時遭巴基斯坦漢斬傷雙腿，最後截肢。警方以傷人罪拘捕巴漢，並在其單位發現大麻。巴漢承認有意圖而傷人和藏毒共兩罪，昨於高院判囚14年。法官斥被告有預謀犯案，僅為報酬受僱斬人，摧毁事主一生。

被告Khan Faizan Ali（27歲）從巴基斯坦來港，被捕時任外賣員。辯方求情指出，他因父親不幸中風，向財務公司借貸，獲悉斬人報酬10萬元，事後卻不獲分文。法官胡雅文表示，被告財困和父親病重是比重低的求情因素，他在鬧市斬傷事主，並針對較脆弱的身體部位揮刀，構成加刑因素。法官續稱，事主截肢後不便走動，即使能用拐杖，仍受傷口疼痛折磨，而且經常發噩夢，擔心再次受襲。

法官提到，事主曾任司機，受傷後無法工作，被告行為完全摧毁事主正值壯年的人生。法官就傷人罪採納21年監禁為量刑起點，認罪扣減至監禁14年；藏毒罪的量刑起點為6個月，減至4個月。被告兩罪同期執行，總刑期14年。

案情指，一名男子於2023年1月19日戴口罩、帽及外賣平台外套在觀塘裁判法院外徘徊。早上10時半，事主徐智恆（案發時33歲）步出法院，致電友人通知獲撤控的喜悅，被告一路尾隨事主。事主經過觀塘游泳池時，被告從後用牛肉刀斬向事主背部及腿部，事主由救護車送院。警方在場發現裝有牛肉刀的膠袋，刀刃血漬驗出事主DNA，膠袋則驗出被告指模。

事主雙腿背部中刀 左腿截肢

事主左腳和右腳各有超過10厘米裂傷、背部有兩處10厘米裂傷、左膝蓋以上大腿做截肢手術。事主先後送入深切治療部和骨科病房，其後接受康復治療。警方調查揭發被告躲於九龍一酒店，在房間發現裝有3.8克大麻的茶包、大麻研磨器和煙紙。被告被捕後承認吸食大麻，但拒絕回答關於傷人案的問題。

【案件編號：HCCC 311/24】

相關字詞﹕高等法院 藏毒 有意圖而傷人罪 巴基斯坦裔

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