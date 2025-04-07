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港聞二

今年56國際展會 料吸17萬境外客

【明報專訊】旅遊發展局表示，該局今年競投和促成56個大型國際會展活動在港舉辦，其中16個是首度落戶香港，涵蓋金融科技、創科、醫療科學、航空等領域，預計全年可帶來約17萬內地及海外會展旅客、總參與人次達26萬。

旅發局會議展覽業務拓展首席總監成穎詩接受「政府新聞網」訪問時稱，上述56個活動包括今年6月首次在港舉行的國際幹細胞研究學會年會，航空業方面有9月的世界航線發展大會2025，12月有亞太航空空域展覽暨會議2025。她預計活動全年帶來約17萬內地及海外會展旅客、總參與人次達26萬，又稱「會展旅遊」強勁復蘇加上國際航空運力進一步恢復，相信會迎來更多會展旅客。

旅發局說，去年訪港過夜會展旅客達142萬人次，按年增約一成，人均消費較整體過夜旅客高約四成；該局會全力推動「會展旅遊」，鞏固香港國際會展之都地位，吸引高端旅客來港。

清明3天假105萬港人出入境

另外，一連3天清明節假期昨結束，入境處數據顯示，昨日截至晚上9時，共有92.3萬人次出入境，當中55.2萬為入境，香港居民佔43.3萬；出境則有近37萬人次，香港居民佔22.8萬。3天合計有324.7萬人次出入境，香港居民佔104.7萬人次。

相關字詞﹕會展旅遊 旅遊發展局

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