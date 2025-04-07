Coldplay演唱會准帶可重用膠樽 最多600毫升

主辦單位於Instagram公布場地守則，觀眾入場前須接受手提袋或背包檢查，不可攜帶即棄塑膠飲品樽、玻璃瓶或杯、鋁罐、保溫瓶或杯、不鏽鋼瓶或杯、容量超過600毫升的可重用便攜式塑料或硅膠水瓶或杯；專業相機、自拍棍及望遠鏡等攝錄器材亦禁攜帶。

安檢分3處 屯馬東鐵班次加密

主辦單位提醒，今次演唱會設3個安檢站：位於連接主場館、毗鄰青年運動場的西橋，供持企位票、用閘口B的觀眾使用；使用閘口X的企位票觀眾則需步至美食海灣附近安檢站；其餘觀眾需用中央廣場外的安檢站。

另外，運輸署預計屆時體育園一帶交通較繁忙，稱園區不設泊車位，籲觀眾乘公共交通工具。演唱會期間，宋皇臺道上落客區每日下午2至11時半開放予的士上落客，進場時主場館和體藝館的士落客區則只供落客。

散場方面，港鐵會加密屯馬線和東鐵線班次，過境客可經大圍站接駁東鐵線往羅湖站，尾班車分別於晚上10時59分由宋皇臺站、11時01分由啟德站開出。

宋皇臺道上落客區提供11條特別巴士線，包括新增往落馬洲（新田）公共運輸交匯處、港珠澳大橋香港口岸或機場的兩條路線。

園方亦安排往落馬洲或皇崗口岸過境巴士，但散場後不設現場售票，乘客須預先購票。