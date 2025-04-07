葉兆輝：學童沉迷網絡損健康 巨企應繳稅補償

舉例內地限制使用電子產品時間

葉兆輝表示，本港學童上網娛樂的時間增加，可能遇到網上欺凌、接收不合適資訊等，甚至影響睡眠時間。他認為本港在精神健康應對上，着重「復常」等事後處理，但在預防上「未做得好」。他認為，若科技公司明知出品的遊戲、社交平台等產品有意使人沉迷，應負上社會責任，例如繳交更重稅項作保護青少年工作或補償。他又舉例內地已限制使用電子產品時間。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨牀教授葉柏強指出，學童沉迷上網會導致體力倒退、近視嚴重，預計不少年輕人到40歲已出現以往70、80歲才有的視網膜脫落、黃斑病變。他又稱，本港中學生疫後沉迷電子產品情况更嚴重，體能及體質問題遜於其他地方，自殺風險也增加。他建議在幼稚園及小學階段介入學童上網，預防影響精神健康。

對於近日兒童遭遇「網上性誘識」或網上騙案趨嚴重，葉柏強提醒家長不應縱容子女自行使用互聯網或電子產品，幼兒階段前及早與子女建立健康生活習慣，老師及家長也要更警覺，留意學童上網習慣，家長也應了解子女生活習慣，並陪伴年幼子女上網、做戶外活動。