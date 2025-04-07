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盧寵茂：醫改屬整體改革 不能個別項目「講價」

【明報專訊】公營醫療收費改革首階段方案明年元旦起實施，被問方案是否有微調空間，醫衛局長盧寵茂昨表示，方案屬整體改革，不能就個別項目「好像到街市買餸般講價」，強調當局會繼續加強對市民的醫療保障及加固安全網。他認為改革方案為全港市民增加醫療保障，「好似送一份保險畀你」。

稱方案如「送份保險畀你」

盧寵茂昨於無綫節目《講清講楚》表示，公營醫療收費改革已討論20年，形容收費架構改革後有導向性，希望市民可多用家庭醫生。他說會繼續聆聽意見，並就執行方面多作解說。

醫衛局預計首階段改革後公帑資助比率由現時97.6%降至94%，目標5年內降至九成。至於政府會否就補貼比例設底線，他稱「永不說永不」，認為全世界都不會就此劃下底線，又說「改革永遠在路上」，沒有一個醫療體制是完美。

對於有病人預約電腦掃描等服務後「甩底」，盧寵茂稱有關情况影響公共資源及專職人手，正考慮如何向「甩底」病人收取費用。他以預訂酒店作比喻，市民亦要先提供信用卡，若提早預告缺席可獲退回一定金額；若當日才通知缺席或最終沒出現，則要付出成本，每人都要為自己行為負責任。

至於如何確保私家醫生不會坐地起價，盧寵茂說現時政府普通科門診處理約500萬個症、全港私家醫生看2000多萬個症，急症室分流出去的病人如「海入面一滴水」，相信私家醫生有能力應付，惟時間上要作配合，「如果你話一啲好輕嘅問題，我都要方便，夜晚想要個醫生睇，我覺得呢個就唔係好啱啦」。

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