港大伙中學生為外傭免費檢查 預防中風

「HKUMed世界健康日：齊來預防中風！」由港大醫學院與中風研究組的醫護及學生，聯同9間中學的志願學生合作，他們為外傭提供免費健康檢查，包括量度身體質量指數（BMI）、血壓及血糖等，再由學生團隊將檢查結果寫上紀錄卡，並向外傭分析當中數據及講解預防中風方法。

稱年均2300宗18至55歲中風 一成外傭

有份籌辦活動的港大醫學院中風研究及預防組主任劉巨基稱，本港中風個案近年有年輕化趨勢，18至55歲中風個案年均約2300宗，當中一成為外傭。他指目前有逾37萬名外傭在本港家庭擔任重要支援角色，他們的身體狀况不容忽視，惟外傭鮮有機會參與本地健康講座和體檢，故特意為他們舉辦活動。

劉續稱，不少中風個案入院前均不清楚自己有高血壓或膽固醇等問題，又或錯過「黃金4.5小時」求診時間，令有效治療難達最佳效果，繼而導致殘疾甚至死亡。他指出，中風可經飲食、運動等習慣預防或改善，故除盼為外傭做體檢，助其辨識自身健康風險外，亦冀透過展覽及諮詢環節分享預防中風的「生活小貼士」，例如教導他們「三高一低」飲食概念，達「預防勝於治療」效果。