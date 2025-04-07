明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

陳茂波：港短期難免受美關稅影響 稱續鞏傳統市場聯繫 明公布第四批重點企業伙伴

【明報專訊】財政司長陳茂波表示，美國宣布對全球幾乎所有國家和地區徵收所謂的「對等關稅」是霸凌行徑，嚴重違反世界貿易組織規則，特區政府堅決反對。他指出，地緣局勢發展困擾全球貿易前景，香港作為國際貿易樞紐，短期內難免會受到一定影響，在此挑戰和機遇並存的歷史窗口，既要繼續鞏固與傳統市場聯繫，亦要加強招商引資工作，他提到港府明日會公布第四批重點企業伙伴，引進重點企業辦公室將與十多家重點企業伙伴簽署合作意向書。

陳茂波昨發表網誌，預告明日與政府簽署合作書的十多家企業，當中有高精度人工智能的企業，研發出的智能交通產品已在全國50多市應用；有專注商用服務機械人企業，產品已出口至全球40多國和地區；也有聚焦外科設備的醫療科企，已成功在全球治療逾30萬宗腫瘤病例，並累計申請900多項專利等。他形容這些重點企業的技術、產品和服務都極具國際競爭力。

十多企業簽合作意向 涵AI醫療

陳續稱，香港兩年多已引入80多家重點企業落戶香港，除預計未來數年合共會帶來近500億元投資和創造逾2萬個職位，亦將助力香港加快推動新型工業化。

對於美國實施「對等關稅」，陳稱本港作為國際貿易樞紐，短期難免受一定影響，會以底線思維做好充分準備，並會為本地企業提供支援，包括資金周轉、支持開拓新市場等。

「底線思維」準備 協助本地企業周轉

他指出，因應近年單邊主義升溫，港商已調整出口市場，美國在港整體貨物出口市場佔比，已由2018年的8.6%降至去年的6.5%；東盟自2019年起已超越美國，成為香港第二大貨物出口市場，僅次於內地。當局會繼續鞏固與傳統市場聯繫，並進一步加快聯動「全球南方」新興市場。

另外，投資推廣署助理署長吳國才昨起至本周四出訪中東，主要到訪沙特阿拉伯和阿聯酋，加深與這些市場經濟聯繫，並宣傳香港是中東企業開拓內地和亞太地區市場的首要門戶；吳在訪問利雅得、吉達和迪拜期間，會參加與Asia House共同舉辦的多場匯聚來自知名企業、家族辦公室和投資者代表的圓桌會議，亦會與中東領先企業的代表會面，討論在香港開展業務如何推動其擴展全球業務的策略。

相關字詞﹕重點企業夥伴 財政司長陳茂波 對等關稅

上 / 下一篇新聞