陳茂波：港短期難免受美關稅影響 稱續鞏傳統市場聯繫 明公布第四批重點企業伙伴

陳茂波昨發表網誌，預告明日與政府簽署合作書的十多家企業，當中有高精度人工智能的企業，研發出的智能交通產品已在全國50多市應用；有專注商用服務機械人企業，產品已出口至全球40多國和地區；也有聚焦外科設備的醫療科企，已成功在全球治療逾30萬宗腫瘤病例，並累計申請900多項專利等。他形容這些重點企業的技術、產品和服務都極具國際競爭力。

十多企業簽合作意向 涵AI醫療

陳續稱，香港兩年多已引入80多家重點企業落戶香港，除預計未來數年合共會帶來近500億元投資和創造逾2萬個職位，亦將助力香港加快推動新型工業化。

對於美國實施「對等關稅」，陳稱本港作為國際貿易樞紐，短期難免受一定影響，會以底線思維做好充分準備，並會為本地企業提供支援，包括資金周轉、支持開拓新市場等。

「底線思維」準備 協助本地企業周轉

他指出，因應近年單邊主義升溫，港商已調整出口市場，美國在港整體貨物出口市場佔比，已由2018年的8.6%降至去年的6.5%；東盟自2019年起已超越美國，成為香港第二大貨物出口市場，僅次於內地。當局會繼續鞏固與傳統市場聯繫，並進一步加快聯動「全球南方」新興市場。

另外，投資推廣署助理署長吳國才昨起至本周四出訪中東，主要到訪沙特阿拉伯和阿聯酋，加深與這些市場經濟聯繫，並宣傳香港是中東企業開拓內地和亞太地區市場的首要門戶；吳在訪問利雅得、吉達和迪拜期間，會參加與Asia House共同舉辦的多場匯聚來自知名企業、家族辦公室和投資者代表的圓桌會議，亦會與中東領先企業的代表會面，討論在香港開展業務如何推動其擴展全球業務的策略。