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護老者四成「高負荷」 當中兩成萌念自殘

【明報專訊】本港近年不時發生照顧者倫常慘劇，「生命熱線」就護老者情緒狀况做調查，發現近四成受訪者處於「高負荷」狀態，當中四成有抑鬱及焦慮狀况，近兩成更同時有自殺自傷想法。機構指出，調查顯示護老者就業情况及照顧時數與壓力成正比，但社會缺乏彈性支援，建議僱主容許照顧者彈性上班，機構開放晚間及假日支援服務。

受訪者八成女性 逾半每周照顧21小時

生命熱線去年10月至今年2月針對需照顧60歲或以上長者的護老者做調查，收集到942份問卷，近80%受訪者為女性、約60%為55歲或以上。約56%受訪者每周需照顧長者21小時或以上。

透過「沙氏照顧者負荷量表」等方法，生命熱線分析受訪者照顧長者時的情緒狀况，發現352人屬於「高負荷」狀態，佔總數逾37%；當中逾40%有抑鬱焦慮狀况、17%有抑鬱焦慮狀况及自殺自傷想法。35至54歲的護老者有一半屬高負荷，比率較其他年齡層高。該機構指出，結果反映照顧長者負擔沉重，憂慮護老者若無法得到適當支援，將有發生倫常慘劇的潛在風險。

生命熱線程序策劃經理秦維德稱，倘以就業情况及照顧時數區分「高負荷」護老者，調查反映兩者與護老者壓力成正比關係。212名在職兼照顧長者21小時或以上的人中，有59%為高負荷、13.2%為高負荷及有抑鬱焦慮和自殺自傷想法；144名非在職而照顧長者20小時或以下者，相關組別分別只佔25%及2.1%。但秦補充，整體而言護老者的壓力程度仍有其他變數，包括工作壓力、被照顧者情况等，故對兩者的關係仍有討論空間。

傾訴自覺「無用」 在職「用唔到服務好灰」

護老者Michael需獨力照顧行動不便的母親，但因工作壓力，照顧期間不時帶負面情緒。他說雖曾打算找朋友傾訴，但此舉令他自覺「好無用」，對方亦未必理解，故始終「收埋自己」；又自言曾被情緒冲昏頭腦，在公司天台有自殺想法，最終「知道自己做唔到」而打消念頭，埋頭哭泣。

從事教育行業、正進修的Maria同樣需獨力照顧患認知障礙的母親，形容自己「打兩份工」，難以分配時間。她提到於網上尋找協助資源不難，但大多只集中低收入人士，服務時間又欠彈性，朝九晚五的在職者難以使用，「有時用唔到（服務）係好灰」。

機構倡增晚間支援 設陪診假

秦維德指出，不少護老者需帶長者覆診，惟目前大多屬日間診所，倘社會多提供彈性服務及安排，例如晚間、周六周日開放服務，甚至僱主容許照顧者彈性上班、增設陪診假或長者暫託服務，可給照顧者喘息空間。秦亦呼籲護老者重視自身精神狀况，才能保持健康及持之以恆照顧長者。

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