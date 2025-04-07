鴿派鷹派「不要分」 盼社會評價「做實事」

難忘失蹤女孩 至今記得樣子名字

談及最深刻個案，周一鳴憶述工作初期曾負責失蹤人口案，無法找到一名女孩，但至今仍記得其樣子、名字及案件編號；另一宗則涉及外籍夫婦來港參加兒子婚禮，其中一名腦退化患者獨自外出迷路，家人很擔心，最終在婚禮當日凌晨4時尋回。他說警方行動是期望令市民安心、非為讚賞，「前線努力維持社會治安，未必一定在鎂光燈下」。他認為自己以前或可涉獵更多崗位，舉例加入交通部日曬雨淋，抄牌定遭責罵，但維持交通安全責任重大。

提升透明度 盼市民覺「貼地」

根據香港民意研究所調查，警方在反修例事件發生後的2019年11月「市民滿意程度」得35.3分，後來逐步回升，2022年11月得56.4分。被問民望能否繼續上升，周稱屬個人責任，帶領警隊的過程可能會出現瑕疵，但會繼續提升透明度，讓大眾明白警隊獲悉市民意見後會「貼地」改善。他說去年少年警訊活躍會員人數較前年上升約24%，反映市民對警隊青年工作的認受。

同袍犯罪不姑息 基礎訓練添誠信管理

對於近年有警員被捕會如何跟進，周一鳴說警察是好職業，涉事警員犯錯會影響的包括家人及朋友，他得悉警員「行差踏錯」會感痛心，但絕不姑息，而很多案件是經警方調查，反映警隊相當緊張。

周一鳴未來重點工作之一是鞏固團隊文化，他稱入職基礎訓練會加入誠信管理，入職後亦定期舉辦工作坊，任內會提倡團隊合作，強調自己「與其他警員無分別，只是擁有不同角色」，又說「我的能力未必最好，因為不會有最好」，但相信憑個人經驗及團隊合作，定能以「無畏無懼、忠誠勇毅」方式繼續服務香港。