明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

談理大行動 周一鳴：以青年身心為重 稱拘捕首務安排求醫 籲思考誰「幕後推手」

【明報專訊】新任警務處長周一鳴上周履新提到首要工作是維護國安，提到有人嘗試以文化藝術及媒體煽動他人。被問執行國安法會否對國際藝術交流造成寒蟬效應，他稱兩者不能混為一談，很多藝人知悉「紅線」，亦有創作自由，且本地及外地訪客仍享受盛事，反映國安法對創作無影響。他強調國安法非洪水猛獸，很多西方國家均有訂立，只是有人嘗試污衊本港國安法並認為不應立法，猶如「把家中門窗拆掉」，會繼續危害本港安全。曾處理理大衝突的他又認為，不可標籤當時被捕的青年，反需思考誰是最惡毒的幕後推手，令他們失去理性判斷。

明報記者 施晉宇

稱國安無礙創作 大眾意識需加強

周一鳴接受本報訪問表示，國安法與其他法例無分別，兇殺同屬嚴重罪行，只是國安法屬「重中之重」，而由於大多市民認知停留於調查工作，日後要加強大眾對國安20個重點領域的意識，例如經濟安全及網絡安全。對於剛卸任警務處長的蕭澤頤被美國制裁，他強調「嗤之以鼻」，日後會繼續加強情報蒐集及主導工作。

日日接觸青年 「被捕後哭，不知為何參與」

52歲的周一鳴1995年加入警隊任職見習督察，2019年反修例事件期間出任西九龍總區副指揮官，處理理大警民衝突，其後3年間連升3級，由助理處長晉升至副處長。他憶述，當時每日接觸到年輕人，很多均受朋輩影響，被捕後第一件事是哭、稱完全不知為何參與。他說，當時理大情况極惡劣，校園頹垣敗瓦、衛生差，無食物和水，故提醒警員小心處理，「拘捕與否不是重點，重點是身心健康」，拘捕後首要是安排年輕人看醫生。

反修例事件至今近6年，部分被捕者未被起訴。對於坊間建議加快檢控程序讓社會復常，周一鳴強調「犯法就是犯法」，不能僅針對某案件或某事件要求是否續查，每宗案件有獨特性，問題在於有否證據，原則是「依法依規處理」，除非有案件指明，否則不存在追溯期限。他稱相信社會有目共睹，警隊花很多資源及心機提升青年守法意識和協助被捕人重投社會。

斥2019不少遊行「掛羊頭賣狗肉」

被問到日後審批遊行集會準則，他認為現時社會看似平靜，但「暗湧處處」，要防範有人伺機「搞事」，又稱不評論遊行集會是否唯一表達方式，審批不存在收緊或寬鬆與否，一如以往視乎活動性質、路線、申請人原意有否構成公眾安全風險、若有風險時主辦機構能否解決等因素評估。他形容2019年不少遊行集會「掛羊頭賣狗肉」，相信「大眾眼睛雪亮，歷史亦足以反映」，「搞事分子」藉此襲擊警方或破壞社會的情况比比皆是。

AI加快疏導人流 智慧警政紓財赤

推動「智慧警政」是他另一工作重點。警方在上月七欖賽事測試公共安全管理系統，以人工智能分析園區閉路電視影像。曾任跨部門演練小組執行長的周一鳴稱，獲悉人流及車流資訊後盡快疏導，「避免像雪球般愈滾愈大才處理」。一連3日共有近4.5萬人次瀏覽及使用「離場易」網上平台，他稱到場人士掌握資訊，有助分散至人流較少的出口及車站，認為測試成功，會看看有否方法改善系統。

為紓緩財赤，今年《財政預算案》要求政府部門削減開支，2025/26年度節省政府經常開支幅度由1%增至2%，並延續兩年至2027/28。周一鳴稱警隊作為政府最大部門，一向檢視可否精簡工序或提高工作效率，在不影響服務下做到「本小利大（do more with less）」。他稱日後會善用無人機或機械人推動智慧警政，靈活調配資源人手，又稱其他政府部門採用好的科技程式或技術，若警隊與之互相協調合作，相信效果或相得益彰。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕國安法 警務處長 周一鳴

上 / 下一篇新聞