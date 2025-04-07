談理大行動 周一鳴：以青年身心為重 稱拘捕首務安排求醫 籲思考誰「幕後推手」

明報記者 施晉宇

稱國安無礙創作 大眾意識需加強

周一鳴接受本報訪問表示，國安法與其他法例無分別，兇殺同屬嚴重罪行，只是國安法屬「重中之重」，而由於大多市民認知停留於調查工作，日後要加強大眾對國安20個重點領域的意識，例如經濟安全及網絡安全。對於剛卸任警務處長的蕭澤頤被美國制裁，他強調「嗤之以鼻」，日後會繼續加強情報蒐集及主導工作。

日日接觸青年 「被捕後哭，不知為何參與」

52歲的周一鳴1995年加入警隊任職見習督察，2019年反修例事件期間出任西九龍總區副指揮官，處理理大警民衝突，其後3年間連升3級，由助理處長晉升至副處長。他憶述，當時每日接觸到年輕人，很多均受朋輩影響，被捕後第一件事是哭、稱完全不知為何參與。他說，當時理大情况極惡劣，校園頹垣敗瓦、衛生差，無食物和水，故提醒警員小心處理，「拘捕與否不是重點，重點是身心健康」，拘捕後首要是安排年輕人看醫生。

反修例事件至今近6年，部分被捕者未被起訴。對於坊間建議加快檢控程序讓社會復常，周一鳴強調「犯法就是犯法」，不能僅針對某案件或某事件要求是否續查，每宗案件有獨特性，問題在於有否證據，原則是「依法依規處理」，除非有案件指明，否則不存在追溯期限。他稱相信社會有目共睹，警隊花很多資源及心機提升青年守法意識和協助被捕人重投社會。

斥2019不少遊行「掛羊頭賣狗肉」

被問到日後審批遊行集會準則，他認為現時社會看似平靜，但「暗湧處處」，要防範有人伺機「搞事」，又稱不評論遊行集會是否唯一表達方式，審批不存在收緊或寬鬆與否，一如以往視乎活動性質、路線、申請人原意有否構成公眾安全風險、若有風險時主辦機構能否解決等因素評估。他形容2019年不少遊行集會「掛羊頭賣狗肉」，相信「大眾眼睛雪亮，歷史亦足以反映」，「搞事分子」藉此襲擊警方或破壞社會的情况比比皆是。

AI加快疏導人流 智慧警政紓財赤

推動「智慧警政」是他另一工作重點。警方在上月七欖賽事測試公共安全管理系統，以人工智能分析園區閉路電視影像。曾任跨部門演練小組執行長的周一鳴稱，獲悉人流及車流資訊後盡快疏導，「避免像雪球般愈滾愈大才處理」。一連3日共有近4.5萬人次瀏覽及使用「離場易」網上平台，他稱到場人士掌握資訊，有助分散至人流較少的出口及車站，認為測試成功，會看看有否方法改善系統。

為紓緩財赤，今年《財政預算案》要求政府部門削減開支，2025/26年度節省政府經常開支幅度由1%增至2%，並延續兩年至2027/28。周一鳴稱警隊作為政府最大部門，一向檢視可否精簡工序或提高工作效率，在不影響服務下做到「本小利大（do more with less）」。他稱日後會善用無人機或機械人推動智慧警政，靈活調配資源人手，又稱其他政府部門採用好的科技程式或技術，若警隊與之互相協調合作，相信效果或相得益彰。

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