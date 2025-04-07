【Emily】曾俊華批特朗普搞end game 引胡佛關稅法案 諷累全球倒退幾十年

曾俊華話喺1992至95年出任助理貿易署長，負責同外國傾雙邊貿易關係，亦要負責做當時嘅GATT（關稅及貿易總協定）關稅談判代表。佢並公布舊照，見到相中人有當年嘅署長、前特首曾蔭權。當年唔少資深AO都做過貿易署或工業貿易署，包括曾任廉政專員嘅黎年、前財庫局常任秘書長何鑄明等。

曬任職貿易署舊相 憶做談判代表

曾俊華就話，有人提到上世紀30年代，當時美國總統胡佛簽署頒布嘅Smoot-Hawley Tariff Act，將幾千種進口商品關稅提高，其間出現全球經濟大蕭條，仲指有人認為呢個係導致二戰發生嘅因素之一。曾俊華形容特朗普今次咁玩係一次政治豪賭，即使最後冇引起世界大戰，都會搞到世界大亂，質疑邊個會得益。