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【Emily】曾俊華批特朗普搞end game 引胡佛關稅法案 諷累全球倒退幾十年

【明報專訊】美國總統特朗普發動關稅戰，公務員年代代表港府參與貿易談判嘅前財政司長曾俊華都加入批評，話最弊嘅係特朗普自己都唔知搞呢場貿易戰嘅大結局「end game」係乜，形容呢個舉動無非係想做啲佢一向擅長「蝦蝦霸霸」嘅嘢，想全世界向佢叩頭，然後再談判攞着數，「自覺威威，盡顯霸主嘅本色」。曾俊華話，美國唔再跟世貿或者其他國際組織嘅規條，打碎過去幾十年建立嘅全球自由貿易同政治秩序，認為除咗令全球經濟動盪，地緣政治及戰爭風險或會愈嚟愈高。

曾俊華話喺1992至95年出任助理貿易署長，負責同外國傾雙邊貿易關係，亦要負責做當時嘅GATT（關稅及貿易總協定）關稅談判代表。佢並公布舊照，見到相中人有當年嘅署長、前特首曾蔭權。當年唔少資深AO都做過貿易署或工業貿易署，包括曾任廉政專員嘅黎年、前財庫局常任秘書長何鑄明等。

曬任職貿易署舊相 憶做談判代表

曾俊華就話，有人提到上世紀30年代，當時美國總統胡佛簽署頒布嘅Smoot-Hawley Tariff Act，將幾千種進口商品關稅提高，其間出現全球經濟大蕭條，仲指有人認為呢個係導致二戰發生嘅因素之一。曾俊華形容特朗普今次咁玩係一次政治豪賭，即使最後冇引起世界大戰，都會搞到世界大亂，質疑邊個會得益。

相關字詞﹕曾蔭權 特朗普 曾俊華 對等關稅 關稅

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