港租金貴缺人才 廠房選址新加坡

Avant Group行政總裁陳解頤、首席科學官錢寶生博士表示，曾經考慮在香港設廠，但最終決定在2023年11月遷入現時的新加坡廠房。因為香港呎租較高之外，也較難請到具備生產經驗的人才，其他配套也較遜色。相比之下，新加坡除了較多具備生產經驗的人才，當地工業園的配套也比較完善。若有設備需要技術支援，園內就有公司提供服務。

累積融資逾1.3億

現時Avant Group在新加坡有10名員工，在香港有5名員工，其中3人負責研發工作，兩人負責行政工作。由2018年底成立至2023年，該集團已累積融資大約1700萬美元（約1.326億港元）。

雖然已經以自有品牌推出兩款護膚品，並快將向同業供應重要成分，但兩人承認，可能還要再過兩至三年，才能夠收支平衡。因為該集團現時還只是剛剛開始推廣上述產品，主要也在亞洲推廣，未來還需要在歐洲和美洲推廣，才能真正打開國際市場。

另外，該集團很可能會在今年內獲得新加坡牌照，在當地推出細胞培植魚柳。