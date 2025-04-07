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港聞二

初創培植魚肉細胞 提取重要成分製護膚品

【明報專訊】很多護膚品都會標榜含有膠原蛋白，聲稱可以維持肌膚彈性，增加皮膚保濕度、光澤等功效。有初創科技公司指出，單是補充膠原蛋白不太足夠，還需要相應的「信號肽」。該公司以生物科技方式大量培植魚肉細胞，然後提取出膠原蛋白、肽和信號肽等超過100種成分，除了效果比單純膠原蛋白優勝之外，在性價比、安全、生產時間等各方面均有優勢。

明報記者 薛偉傑

攝影 楊柏賢

Avant Group行政總裁陳解頤、首席科學官錢寶生博士指出，人體有很多部分的主要成分都是膠原蛋白。例如，皮膚的真皮層有很多膠原蛋白，柔軟而又透明的眼角膜的主要成分也是膠原蛋白，連肌腱、韌帶和筋膜等的主要成分都是膠原蛋白。

因為人體內有多種膠原蛋白，人體內還有很多「信號蛋白」，會「指導」有關的膠原蛋白如何構建成不同的組織。所以，護膚品單單含有膠原蛋白還不太足夠，最理想是應該同時包含相關的信號蛋白；但後者很少護膚品生產商會提及。

魚肉蛋白質和人類皮膚蛋白質極接近

該公司的突破之處，是以生物科技方法大量培植魚肉細胞，然後使用超聲波破壁技術，從中提取出膠原蛋白、肽（Peptides）和信號蛋白等多種重要成分。由於信號蛋白的分子體積較大，很難直接透過皮膚吸收，所以該公司再使用水解技術，將它們分解成分子體積較小的信號肽。

這100多種以細胞培植方式製造出來的膠原蛋白、肽和信號肽，成為了該公司的王牌成分，並已拿到數個專利，還有數個正在審批中。

該公司曾經做過一個人體皮膚細胞體外測試，其中一組人體皮膚細胞只補充膠原蛋白，另一組人體皮膚細胞補充上述100多種膠原蛋白、肽和信號肽。結果顯示，第二組人體皮膚細胞受激發產生的膠原蛋白比第一組的多出幾倍，而且另外4種和皮膚自我修復有關的蛋白質亦全部比第一組多出以倍計。錢寶生表示，雖然魚肉細胞的蛋白質和人類皮膚的蛋白質並非完全相同，但也非常接近。上述的人體皮膚細胞體外測試亦顯示，補充那100多種膠原蛋白、肽和信號肽確實有效。

網上發售兩款產品 每款267元

另一個有數十名女士參與的人體臨牀測試亦顯示，補充那100多種膠原蛋白、肽和信號肽，可以令皮膚的彈性、緊致度、保濕度、真皮密度等上升，而沒有一個參加者出現過敏反應。他強調，除了提升效果之外，還希望同時解決安全、爭議和成本等問題。相對於一些同行從海產動物直接提取蛋白質，該公司在實驗室般的受控環境內培植魚肉細胞，毋須捕捉或飼養魚類，既沒有殺生問題，也不影響糧食供應。而且，每批次的品質一致，更不含重金屬、微塑膠、輻射污染物、寄生蟲、抗生素等有害物質，所需時間亦比養魚短得多。

另一方面，相對於以人工合成這麼多種膠原蛋白、肽和信號肽，該公司採用的細胞培植方式的成本和難度都較低。現時，該公司正在面積1萬方呎的新加坡廠房內加速生產這100多種膠原蛋白、肽和信號肽。該公司有兩種商業模式，第一種是以自有品牌BIOTECQ推出護膚品，並委託一家美國公司設計一款精華素和一款乳霜的配方，然後委託一家瑞士公司代工生產。

這兩款稱為BIOTECQ TruReGEN Essential Serum和TruReGEN Essential Cream的護膚品，已於3月8日正式推出，透過網上發售（每款售價267港元），當日在新加坡舉行發布會，香港發布會於3月底在科學園舉行。除消費者之外，現時有一兩家美容院有意採購。「BIOTECQ是暫時唯一的護膚品品牌包含來自動物細胞自身生長的信號肽。」兩人說。

以Zellulin品牌向業者供原料

第二種模式是作為關鍵成分供應商，以Zellulin的品牌向業者供貨。以這100多種膠原蛋白、肽和信號肽為基礎，加上一些微量元素、脂肪酸、碳水化合物等，製成稱為ZelluGEN的10%溶液；其他業者製造產品時，再將這溶液稀釋10倍來使用。現時已經有分銷商和代工生產商有意合作，主要是亞洲公司，也有個別歐洲公司。另外，還有一些亞洲品牌正使用ZelluGEN來開發新產品，相信今年底就會看到一些護膚品加上Powered by ZelluGEN的字眼。

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