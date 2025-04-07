灣區熱搜：商場AI調冷氣 避免焗住嘥電 中電子公司推「能源即服務」 助穗購物城慳費50%

明報記者 林迎

廣東省香港商會上月舉行「2024年金領航獎」頒獎禮，向中電源動集團頒發「卓越企業大獎」及「新質生產力創新創意大獎」，嘉許其創新商業模式協助企業客戶實現高質量發展。中電源動總裁吳永豪受訪稱，集團在香港有為樓宇減排的豐富經驗，曾參與改造包括灣仔瑞安中心、荃灣如心廣場等大型建築。

舊款空調統一調溫 難因地制宜

中電源動的「能源即服務」概念，吳永豪解釋，「我們會重新設計供冷系統，出資為客戶購買、添置供冷設備，並提供15年至20年的營運保養服務，相當於客戶將能源『託管』給專家團隊」。他續稱，香港大部分地產商運作了四五十年，旗下一定有員工負責電力，「他們可能冷氣、燈光或是電梯都懂，但中電在能源、供冷系統方面是專才」。

去年夏天有港人呻內地商場「焗桑拿」，主因商場遵守國家節能減排要求，冷氣只會開到26度，但統一的空調系統令部分區域如高層食肆密集地方的冷氣「有等於冇」。吳指出，現時科技進步，可用AI管理系統「PlantPRO」協助決定製冷系統的最佳方案。「不是說開到最大或最小是最好」，吳永豪解釋，AI可即時估計顧客體感，「例如火鍋店聚集的地方可能要開大些，商場剛營業或臨近關門前可以開細些，有些地方則熄掉，以期達到顧客最舒服、能源又最慳的方案」。

中電源動在大灣區首個集中供冷改造項目是鄰近廣州東站的天河東方寶泰購物廣場。東方寶泰購物廣場總經理葉頌希表示，商場2006年開業，樓高4層，面積約10萬平方米，是廣州已開業的最大規模地下商場，由於供冷系統已沿用多年，設備老舊，未能發揮最佳節能效果。葉頌希讚賞中電源動在2021年為期5個月的改造期間，採用BIM（建築信息模型）設計施工方案，於施工過程中仍連續供冷，令商場保持運作。他續稱，新系統2022年4月投運以來，機房用電量降低50%，每年減碳3000噸，相當於植樹16萬棵；顧客亦普遍認為商場冷氣適中，體感舒適度提升。東方寶泰購物廣場製冷站連續兩年獲內地「藍天盃」卓越節能技術獎和持續節能運行項目，並獲2024年「大師盃」高能效工程系統大賽三等獎。

施工過程續供冷 商場保持運作

「所有服務方案是針對項目設計」，吳永豪強調，從ESG（環境、社會與管治）原則來講，不應動輒更換未達壽命的設備，例如佛山嶺南天地，不更換製冷系統大設備下僅加入AI便節約了17%電力。至於香港和大灣區業務的不同，吳稱內地較多工廠尋求能源轉型，例如深圳光明區東江智能家居工業園、廣州南沙區互太紡織工業園區，當中互太紡織的改造完成後，預計每年可減少約42,500噸碳排放。「當工廠想擴建，中電源動要考慮如何不窒礙生產，在冷氣系統保持7×24不間斷運作下進行更改。」他解釋，假設園區有20幢建築，不需要每幢都有冷氣系統，只需在園區中設計3個點，就可集中供冷。

慳電勝預期 可分成

中電源動的「能源即服務」合約包含履約保證（performance guarantee），「如果供同等冷氣之下用電多了，中電源動要賠給客戶。但如果我們的表現超乎計劃，客戶慳下來的電費，要分一部分給中電源動，所以我們與客戶站在同一利益立場」。而中電在香港124年的歷史亦是客戶信心保證之一，「一套冷氣設備系統的壽命也大概是15年，客戶要知道供應商在15年後還存在」，吳笑道。