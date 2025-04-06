未言檢討水費時間表 水務署長：目標收回成本

諮詢餐飲建造等業界

稱大部分理解加價

在昨日播放的有線新聞節目《有理有得傾》中，黃恩諾被問到會否透過調整水費以推動節約用水，他形容本港水費屬「全球數一數二的低」，故加價後對節約用水的效果未必太顯著，又稱水費調整目的為「收回成本、用者自付」。黃強調水費關乎民生，定價須非常小心，要考慮現時經濟情况、市民負擔能力等因素，會先做好節水教育。

海水化淡成本高 難離東江水

對於本港近年平均每年有30多宗爆水管個案，黃稱本港約在2000年曾做大型換管工程，現時水管平均使用20多年，但仍有1%至2%屬「超老舊水管」，通常位處較繁忙的路段或接近民居，水務署已與運輸署、民政總署、警務處等部門成立跨部門專責小組，以做好預防爆水管工作。

今年是東江水供港60周年，黃恩諾稱，東江水佔本港食水供應七至八成。針對氣候變化帶來的不確定，黃表示需以節水優先，並做到水資源多元佈局，提及目前本港有東江水、淡水、海水淡化等。至於未來可否不靠東江水自給自足，黃稱發展海水化淡廠的成本昂貴，不應以香港作為本位，而是以流域為佈局，這會更加合適及科學化。