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續牌否兩年未有消息 精進建築：銀行促付億元抵押

【明報專訊】精進建築有限公司的承建商註冊於2023年4月屆滿，惟相隔兩年續牌申請仍未有定案。精進回覆本報稱，因續牌事宜「懸而未決」，公司被銀行要求繳付億元工程抵押，嚴重影響現金流。有建造業界擔心因此令工人受累；有立法會議員則關注精進有否足夠資金完成餘下工務工程。

母公司興聯集團旗下「精進建築工程有限公司」及「精進建築有限公司」近年曾涉致命工業意外，前者於2023年10月被拒續牌申請，同年11月16日從「一般建築承建商名冊」除名；後者涉秀茂坪安達臣道天秤倒塌事故及油麻地渡華路地盤工人墮地，工務工程投標資格由2023年10月暫停至今。

興聯集團高層曾表示，已獲屋宇署通知於2024年4月初安排員工面試審核，當時預計3個月內會有續牌結果。集團主席潘榕同年11月向員工發信，指續牌尚未落實，銀行對精進的「履約保證金」由15%增至100%。

精進建築發言人回應稱，因政府對精進續牌事宜一直懸而未決，令公司被銀行要求繳付數以億元計的工程抵押，嚴重影響現金流，不過公司仍確保各項目繼續進行。

屋宇署：按機制處理續牌

議員籲考慮其他建商接手

屋宇署回覆本報稱，署方正按機制處理有關續期申請，並已轉介承建商註冊事務委員會進行面試及評審，再由屋宇署按委員會建議決定是否批准續期；又稱由於續期申請正在處理，署方現階段不宜評論。

工聯會立法會議員梁子穎認為，續牌未有定案，或影響精進高層會否為公司繼續投放資源，導致現金流受礙。他關注精進有否足夠資金支撐現正承接的工程，料會影響分判商支薪；他亦擔心倘精進不獲續牌，政府要考慮由其他承建商承接工程，甚或需向財委會追加撥款以完成工程。

香港建造業總工會理事長周思傑提及同樣面對財困的保華建業，與發展局商討由另一聯營公司承建餘下工程，惟有關做法難套用於精進承建的項目，預計涉及法律程序，因此希望精進能完成餘下工程，讓工人繼續開工，否則引起「很大震盪」。

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