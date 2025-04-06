精進稱1.4億糧款存分歧 消防局工程遲完工未執漏 建築署：一直按時付工程費

明報記者 蔡穎琳

油麻地渡華路消防設施建造工程旨在搬遷尖沙嘴消防局行動支援設施、同樂會及其他消防設施至渡華路，內容包括在渡華路興建一幢樓高12層的新大樓、拆卸現有尖沙嘴消防局的工程部低座等。

至少兩度停工 原23/24竣

建築署2020年4月15日以合約價約7.97億元批出合約予精進建築；精進同月29日動工，預計2023/24年度竣工。其間至少兩度停工，分別是2021年9月，港鐵東涌線九龍站與奧運站之間隧道的一個監測點錄得沉降輕微超標，渡華路項目的地基工程需暫停，約一個月後復工；另一次停工是在2023年10月，有電工於高處墮下，送院不治，建築署要求停工及暫停精進建築投標資格（見表）。渡華路地盤外張貼的建築工地呈報書顯示，註明預計工程需時959日，惟現距離動工日期已逾1800日。

另外，今年3月中旬網上流傳消息，指建築署曾提醒精進合約屆滿日期，並要求最遲在3月19日早上9時離場，工程會由其他承建商接手。本報記者分別向精進及建築署求證消息是否屬實，精進發言人強調，「地盤停工之說絕非事實」，即使出現1.4億元糧款分歧，公司仍作巨額墊支。

精進稱作巨額墊支

糧款申請落差巨大

精進發言人稱，公司自去年初，已多次要求建築署合理審批糧款申請，惟每次落差巨大，現已委託律師就仍未獲處理約1.4億元的糧款申請分歧要求檢討，尤其2020年12月起動的灌漿工程，有關未獲批工程費約1800萬元。發言人又承諾會繼續按合約工作，同時會繼續要求建築署合理審核1.4億元的糧款分歧及灌漿工程費用。

建築署：執漏按合約機制跟進

建築署則未正面回應消息是否屬實，只指出有關渡華路建造工程項目2024年3月28日完工，現正處於保養階段，承建商須於保養期內完成餘下執漏工程，由於保養期快將屆滿，該署已按合約機制與相關承建商跟進，務求盡快完成餘下執漏工程。

對於精進提及約1.4億元糧款分歧，建築署回應稱，合約開展以來，署方一直按合約既定機制及程序，並據工程進度按時支付工程費用予精進。

本報記者3月19日上午11時許至下午1時半在渡華路地盤外觀察，工地對出有一個以鐵線網劃出的地方，並豎起「精進建築」牌，內有臨時廁所、會議室等，疑是職員休息站。當時有數名並非穿著精進服裝人員或工友經工地閘口及休息站出入。記者曾詢問有關人員是否屬精進員工、有否聽聞精進需離場及由其他承建商接手，他們未有回應是否精進員工，僅說不清楚或沒聽聞相關消息。