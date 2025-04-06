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龍漢標倡設「單一窗口」 一站式統籌北都審批

【明報專訊】發展局日前表示，就北部都會區3個「片區開發」試點收到22份意向書。地產建設商會秘書長兼地產及建造界立法會議員龍漢標認為，北都有發展前景，惟因發展涉及大片土地，建議政府應就北都發展設「單一窗口」，以一個部門統籌所有審批程序，令發展商「做起事上來暢順一點」，不但有助縮短發展時間，亦可減少利息成本，發展商對開發北都「興趣自然會大一點」。

龍漢標昨在now新聞台《大鳴大放》表示，據他所知，目前收22份意向書有本地及外地發展商，亦有電商等非發展商，顯示商界對發展北都有興趣。

龍漢標認為，發展北都項目對地產商而言有前景，惟最重要是融資、地價及日後發展時「政府是否能落實到現在所謂『促進者』的思維」，舉例北都發展涉及大片地區，「關卡就更加多」，建議政府就北都發展設「單一窗口」，一站式處理相關審批程序，減省審批程序亦有助壓縮發展成本。

冀「按實補價」擴至其他項目

發展局長甯漢豪日前稱，正研究修改地契，令「補地價」可「按實補價」，即發展商毋須一次過繳付按最高樓面面積釐定的補價金額，而是按實際興建規模繳付。龍漢標認同措施有利發展商，因可避免對財團現金流造成壓力，亦冀「按實補價」可擴至其他發展項目，助發展商恢復投地意欲，以及增加政府賣地收入改善財赤。

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