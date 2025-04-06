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民建聯促新焚化爐壓縮成本

【明報專訊】石鼓洲的焚化爐（I．PARK1）預計今年底投入運作，環保署去年底招標於屯門曾嘴興建第二座焚化爐（I．PARK2），6月底截標。民建聯昨舉行記者會稱，I．PARK1建造連15年運營成本達314億元，現今財赤下促當局嚴控第二座焚化爐開支，認為相關技術已有進步，有空間壓縮成本。

稱歐只數十億 港不應300億

新界西北立法會議員周浩鼎表示，當年石鼓洲焚化爐涉昂貴填海工程，與今次屯門興建焚化爐不同，如新焚化爐成本仍高達300多億元是不符實際，促當局須嚴控建造及未來營運開支。周舉例，深圳東及哥本哈根轉廢為能設施建造成本皆低於7億美元（約55億港元），挪威轉廢為能設施更只需約5億美元（約39億港元），當局應參考。

屯門區議員鍾健峰補充，前年民建聯屯門支部與立法會議員赴惠州考察焚化設施，當地兩個焚化爐可處理2000公噸廢物，造價僅人民幣約16億元（約17億港元），遠比香港低。

翻查資料，I．PARK2設計處理量為每日6000公噸廢物。

周又提出，哥本哈根焚化設施同時是滑草場，每年帶來大量遊客；奧地利的轉廢為能設施則因外形設計具特色，成為當地旅遊重點項目，建議當局今次建造第二座焚化爐時做到 「一雞兩味」，既能處理垃圾亦能帶來旅遊經濟價值。

相關字詞﹕民建聯 環保署 焚化爐

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