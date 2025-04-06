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DSE英聆聽卷關身心健康 教師：題較淺或評分手緊

【明報專訊】中學文憑試（DSE）昨考英文科聆聽及綜合能力，要求考生以學會會長身分籌備跟亞運和身心健康相關的活動。有中學英文科教師認為今年題目較往年淺，題材生活化，問法直接，相信考生易取得高分，估計評分或較往年「手緊」，更着重考生文筆、語法等以分高下。

少長答 答案多照抄

試卷分甲部必答及乙部選答，後者設較淺的B1和較深的B2卷，選答B1最高可獲第4級。甲部選材與健康相關，舉例比較不同牌子健身手表、寵物潛水等；乙部則要求考生整合錄音和資料內容，撰寫電郵、講稿、計劃書等。

寧波公學英文科助理科主任朱浚鋒認為，甲部難度不大，相較去年選材「人類大遷徙」，今年明顯較生活化。他說今年題型多填充、完成句子等，相比往年到中後段已是「成版空白」，今年到最後一部分才有小量長答。他稱今年語速較往年快、題目亦較密，但答案大多「聽完照抄」，考生甚少要整合錄音。他另提到甲部少難字，較深的「Scuba Diving（水肺潛水）」亦有相片輔助，相信考生易理解。

至於乙部，B1卷要求考生完成活動海報、撰寫邀請電郵和演講辭。朱浚鋒認為選材貼近考生日常生活，較去年選材「郵輪」需撰寫報告容易；又舉例其中一篇電郵要包含的要點已在素材中點列（Bullet Point）出來，有別以往考生需從多段文字自行歸納，「考生不用自己諗要寫什麼，做得都開心啲」。

素材較集中常見 易掌握

選答B2的考生則需撰寫文章、計劃書和給家長的信。朱浚鋒說，計劃書以往較少出現，但相信考生對格式不陌生；又提到素材引電郵、新聞等，較去年用電報、內部指引等常見；素材亦較集中，不像往年一個素材要用在3篇文。他觀察到今年多要求考生篩選資料，但素材直白，相信考生能掌握。

今年約5萬名考生應考該卷。考生周同學原怕沒時間做完試題選答B1，最終有約20分鐘剩下，認為試題偏易，「應該可以坐3望4」。同樣選答B1的劉同學則說沒時間覆卷，但自言放下心頭大石：「一直對英文好冇信心，今日考完好開心！」考評局昨表示，第二代公開考試支援系統運作暢順，約九成考生使用「報到易」。

相關字詞﹕考評局 報到易 英文科 聆聽及綜合能力

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