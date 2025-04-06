14歲女腸胃炎嘔吐抽搐亡 偕家人遊開平後發病 醫生：或病菌影響腦部

前晚7時許，警方接獲油塘油麗邨卓麗樓一名男住戶報案稱，其14歲女兒在家中客廳暈倒。警方及救護員接報到場，女事主恢復清醒，送往聯合醫院治理，其後證實死亡。死因有待驗屍後確定。死者父親稱，女兒就讀中四，平時身體健康，就算「少少病」都很快痊癒。他稱愛女日前嘔吐，前日早上到私家診所求診，醫生當時吩咐她服藥和喝水，說休息一會便無事，女兒回家小睡片刻，數小時後就出事，最終去世。

據了解，女死者一向身體狀况良好。她與家人上月30日曾到開平旅行，回港開始頭暈不適，曾自行服用成藥。事主前日向醫生求診，被診斷患腸胃炎。同日晚上7時許，事主突然全身抽搐及暈倒，家人遂報案。據悉死者身體初步無可疑傷勢，現場後亦無打鬥痕迹及遺書，案件無可疑，交觀塘警區雜項調查隊跟進。

死者生前身體狀况良好

家庭醫生關嘉美認為，事件可能涉及很多原因，有可能食物中毒、腸胃炎等。關說腹瀉、嘔吐有可能致身體脫水或電解液失衡，嚴重可造成腎衰竭；而腸胃炎相關細菌或病毒有可能流向其他器官，可能影響腦部或心臟。關稱，今年2月亦有醫生感染產志賀毒素大腸桿菌離世，呼籲病人及早求醫。

急症室醫生鍾浩然稱，一般來說，如嘔吐後抽搐及去世，有可能是腦部出現問題。鍾解釋，若腦部爆血管、出血，或者引發腦炎、腦膜炎或其他腦部相關的嚴重疾病，可引致癱瘓、癲癇、抽筋甚至死亡，即使是年輕人，亦有可能腦部爆血管。