峻然聚然暫超額認購3倍 房協：剛性需求勁

凌嘉勤料長幼優先用盡四成配額

凌嘉勤昨早出席港台節目《星期六問責》時，回應房協今次推售兩個項目首次引入「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，強調做法與房委會政策一樣，並預計四成單位預留優先選樓配額將用盡。他又說，房協已啟動數個出租屋邨的重建計劃，如有關住戶希望選購心儀的資助出售單位，鼓勵他們及早申請。

被問到今期一般申請者會否很難中籤，凌嘉勤說難以評論是否很困難，需視乎最終有多少人申請，他個人支持推出更多資助出售房屋。翻查資料，房協上期推售同位於觀塘的「朗然」422伙，最終接獲12,969份申請表，超額認購近30倍。

不猜測富戶政策收回多少單位

另外，房協擬分階段更換出租屋邨2.5萬租戶的租約，全面實施富戶政策。凌嘉勤表示現階段不猜測會增加多少個富戶，亦沒有評估最終收回多少單位。他說現時約5000個已納入富戶政策規管的租戶中，9戶需繳交加倍租金，其中7戶交1.5倍租金，餘下兩戶交雙倍租金，而自2018年推出富戶政策及近年加強打擊濫用公屋後，房協已收回140個單位。

被問為何今年初房協預計需5年內才把富戶政策涵蓋所有租戶，最近卻突然加快至明年底完成，凌嘉勤解釋當初計劃時曾考慮不同方案，同時徵詢法律意見，由於年初未確定哪種方法最穩妥，因此「講得保守些」，但現已徵詢許多意見，認為做法屬穩妥，故速度可加快。

富戶政策加速因「方法穩妥」

房委會早前通過收緊公屋富戶政策，新額外租金水平將於今年10月申報周期開始時實施，富戶日後須繳2.5倍至4.5倍租金，如交4.5倍租金4年就要遷出。凌嘉勤表示房協亦會盡量和房委會採取一致安排，但轄下乙類屋邨本身租金較高，增至相關倍數較難，而具體做法會待管理層稍後正式公布。