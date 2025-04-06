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啟德青年驛站交中旅旗下公司營運 5年租約10月啓用 優惠條件租予文化青年團體

【明報專訊】啟德社區隔離設施將改造為「青年驛站」旅舍及青年文藝體育交流空間。民政及青年事務局長麥美娟昨日表示，已完成有關標書審議工作，將由中國旅遊集團旗下公司為主要股東的「博盛文旅」作為營運團體，租約為期5年，最遲今年10月開始營運。博盛文旅董事暨總經理盧俊寧稱，會以彈性及優惠的條件將園區出租予青年及相關文化發展團體，每月將舉辦一次青年文創周等，期望打造成年輕人文化、藝術及體育發展的舞台。

六成面積改旅舍 辦文體藝交流

麥美娟昨出席活動後表示，有關招標於2月28日截止，當局已完成審議，博盛文旅將作為營運團體，中旅發展及帝盛酒店集團為其協辦機構，合作營運青年發展設施，包括將隔離設施六成總樓面面積改作青年旅舍，並根據其5年概念計劃，逐步舉辦青年活動和具文化、藝術和運動等元素的國際交流活動。

2022年啟用的啟德社區隔離設施，於新冠疫情後一直空置，去年發展局文件顯示，外判保安及清潔費每年約40萬元。去年《施政報告》提出，改造啟德社區隔離設施為青年發展設施，包括設立「青年驛站」旅舍、青年文化藝術與體育交流空間。

博盛文旅：首年每月辦青年文創周

相關租約為期5年。盧俊寧昨發稿表示，營運首年會舉辦兩項大型活動，包括一連兩天「啟德青年文創區開幕禮」及「年終青年文創派對」；園區會恆常舉辦文化藝術體育活動，包括每月的青年文創周，其餘時間則對外開放，青年可在園內表演創作藝術等。盧稱第二年開始引入國際藝術交流，而園區會保持彈性，隨青年文化體育藝術的發展不斷進化，相信「誰人都可發光，只要找對地方」。

香港中旅社董事長、旅遊界立法會議員姚柏良表示不清楚招標內容，但他認為隨着青年旅舍落成，配合啟德郵輪碼頭文創基地、啟德體育園盛事及避風塘水上活動等，相信能將啟德打造成國際年輕人文藝及體育交流平台。目前只有數條專營巴士及小巴途經啟德社區隔離設施，他認為短期內可改建青年旅舍出入口，安排更多巴士及小巴路線，長遠在智慧綠色集體運輸系統建成後，相信能逐步改善交通。

梁毓偉倡讓創業實習內地青年租住

青年發展委員會副主席梁毓偉相信，青年旅舍能促進內地及本港青年交流，他建議青年旅舍可增加用途，不僅局限兩地青年交流，若有內地青年欲來港實習及創業，也可入住較便宜的青年旅舍，增加來港發展的吸引力。

遊學團公司：減住宿費可增遊港團

舉辦本港及內地遊學團多年的「遊學天地」，其創辦人卓友森稱本港住宿成本高昂，舉例收費約1000元的兩日一夜遊學團，住宿佔收費逾半，有參加者情願即日往返深圳，以節省在港住宿費。他以其公司為例，疫情後每周舉辦1至2個本港遊學團，若青年旅舍能提供較便宜的住宿，加上本港大學能減少申請入校參觀的程序，料每周可增至10多團。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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