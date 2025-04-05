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【Emily】網紅Speed遊港掀哄動 大叫「冷靜」 四圍逛吸引大批人follow 港鐵報警話閘機被毁

【明報專訊】喺YouTube訂閱量近4000萬嘅美國網紅「IShowSpeed」（Speed，中文暱稱「甲亢哥」），近期到訪內地後轉到香港，噚日走訪港九多處，直播行程接近10個鐘，所到之處引起一陣哄動，大批支持者希望一睹佢風采，而佢就學識咗廣東話「冷靜」。

港鐵回覆，噚日下晝約3點半，港鐵職員留意有人群喺上環站搭車到天后站落車離開，離開期間有扶手電梯被拍停、有閘機受破壞、有人逃票，港鐵已經報警並譴責相關人士。警方回覆話同日約4點接獲港鐵報案，暫列「刑事毁壞」罪，由東區警區刑事調查隊跟進。

睇熊貓打小人 坐電車同「對頭客」擊掌

Speed噚日去過海洋公園探訪一對港產大熊貓，仲話佢哋似「功夫熊貓」，隨後再去上環文武廟求籤同去鵝頸橋睇打小人。一向係球星C朗拿度忠實擁躉嘅Speed，喺街上見到有C朗車身廣告嘅電車，更衝出馬路大聲問點樣上車。Speed坐喺電車上層時仲半個人探出車外，同駛近嘅對面線電車嘅上層乘客擊掌，同時有唔少人喺行人路邊「追車」邊舉機。Speed經過足球場同籃球場，都入去同在場青年切磋。佢喺金山郊野公園期間，得知YouTube頻道訂閱數字達到3800萬，仲即場跳後空翻慶祝。

Speed以誇張表情、嘶吼式直播和「發瘋式」互動風格，吸引唔少年輕觀眾。由於佢噚日全程直播，支持者一認出佢喺邊，即趕到現場搵佢合照同攞簽名。Speed喺油麻地食蛇羹時，門外聚集大批擁躉，企滿成條馬路。Speed就學識咗廣東話「冷靜」，一遇到混亂就大叫「冷靜」，有時佢都會面露不悅，曾經大嘆在場「太多小朋友（way too many kids）」。

旅發局：曾經接觸 無收到要求

一日內去咁多地方，旅發局同Emily講，Speed嘅行程由佢自行安排，局方曾經同Speed嘅團隊接觸並話可以提供協助，但無收到對方要求。旅發局又話，歡迎任何人嚟香港旅遊同宣傳香港。

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