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港聞

港聞二

灣區手記：娛樂圈血肉史 ／文：尚東美

【明報專訊】1990年，「子華神」黃子華舉行他首次棟篤笑表演《娛樂圈血肉史》，其中一段講述他怎樣發明星夢，期待在街頭被星探發掘。內容雖屬半真半假，但話說那些年網絡並未發達，要進入娛樂圈，要麼主動加入電視台的訓練班，要麼就是被星探發現，例如蔡卓妍（阿Sa）、關之琳、余文樂，都是因為在街上被星探相中而入行。

正因如此，那些年也出現不少聲稱娛樂公司的「星探」在街上游說「發明星夢」途人，再藉口收取「拍照費」、「試鏡費」等騙財，不過隨着大眾愈來愈警惕，加上現在要入行的渠道也豐富及透明了，類似的街頭「星探」在香港幾乎已銷聲匿迹多年。

不過早前看到一宗新聞，廣州市天河區市場監管局龍洞市場監管所收到投訴，查封了一間以「打造網紅模特」、「明星形像包裝」、「參演影視拍攝」等名義，誘騙市民簽約、收取不合理「拍攝費」的公司，還在現場即時勸退多名「試鏡」的市民。筆者將新聞發給同事看，同事也驚訝：「乜廣州𠵱家仲有咩，好多年冇聽過喎。」

正所謂「橋唔怕舊，最緊要受」，無論是「明星夢」、「發財夢」，只要貪欲一日存在，騙徒就有可乘之機，所以35年前的《娛樂圈血肉史》，今天依然有可能出現。最近看到公安張貼的反詐標語，雖好笑卻是事實，「有高回報的投資機會，為何要找上你而不自己幹」、「問問自己是否帥得能吸引美女跟你裸聊」，然後筆者照照鏡子，堅信肯定不會受騙！

文：尚東美

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