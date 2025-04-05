九市速遞：珠海養殖平台章紅魚豐收 製刺身獲好評 將試養黃鰭吞拿魚等

3月27日收網當天，漁工們佈好聚魚網，將新鮮餌料投放到網中，即吸引大批章紅魚進入，「一網打盡」。工作人員黃錦堯說，「我們的魚口感甘甜、油脂豐富、味道很好，是刺身的上等食材」。據格盛科技負責人稱，這批章紅魚自去年8月10日投放魚苗，養殖歷時7個多月，每條平均重量超過4公斤，「最大的我們捕起來有6公斤，應該說生長的速度還是比較快的。魚的品質也比較高，我們送到市區的幾家刺身餐廳加工試吃，都得到食客普遍認可」。

「格盛1號」是由中國科學院廣州能源研究所研發，由珠海市海洋發展集團旗下珠海格盛科技有限公司設計並投資建設的半潛桁架式深遠海養殖平台，長86米、寬34米、高16米，工作吃水10.5米，養殖水體3萬立方米，有足夠空間供魚類游動。

中科院廣州能源所副研究員王振鵬表示，過去福建、海南、湛江等都有試養章紅魚，但數量不多，他指現時普通食客一提到刺身先想到三文魚，章紅魚市場渠道還未成熟，但廣東省正重點支持該品種上下游產業鏈，未來「格盛1號」除繼續改進章紅魚養殖技術，還將試養價值更高的黃鰭吞拿魚和石斑魚。