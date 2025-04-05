古洞4狗暴斃 主人：前夜無異疑遭毒殺

另兩犬失蹤 警列虐畜

警方昨早8時許接獲男住戶報案稱，於古洞南路102B號飼養的狗離奇暴斃及失蹤。警員接報到場調查，並通知愛護動物協會到場協助。愛協人員即場逐一檢查暴斃的狗，並以膠袋包裹帶走。

據陳姓狗主表示，他共飼養10多隻唐狗，昨早發現其中3隻倒臥屋內，另一隻在屋外，4隻狗均已死亡，另有兩隻失蹤。陳稱前一晚狗狗並無異樣，懷疑遭人毒害，他已非首次有狗遭殺害，去年7月有22隻狗懷疑被毒死，不清楚誰所為，每次均有報警。

狗主稱去年22隻狗亦疑遭毒死

愛協回覆查詢稱，愛協督察到場時發現兩隻成犬及兩隻幼犬已死亡，3雌1雄，4狗屍沒明顯傷痕亦無晶片。愛協將狗屍暫存於青衣中心，稍後將送往漁護署化驗調查確實死因。至於狗主稱有兩狗失蹤，至昨晚仍未尋回。愛協督察已建議該狗主留意生還狗的身體狀况，並盡快為其餘狗值入晶片及改善安全措施，避免狗自由進出。至於去年7月的案件，愛協曾到場協助調查，警方亦已將案列作殘酷對待動物，據悉目前仍在調查。