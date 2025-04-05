被問夜繽紛開支 局方：各區民處推 無分項資料

關愛隊包場看哪吒涉公帑否 「利用社區資源」

動畫電影《哪吒之魔童鬧海》早前在港上映，不少關愛隊籌辦「包場」觀賞，選委界謝偉俊關注是否涉及公帑。民青局回覆，關愛隊舉辦相關活動時會按區情及需要與不同團體合作，利用社區資源讓市民受惠。

至於「18區日夜都繽紛」一系列活動，民青局稱由去年1月下旬推出至今年首季共舉行60多項，包括市集嘉年華、傳統文化及新興文娛活動等，帶動市面氣氛，吸引不少市民參與，商戶普遍反應正面。當局以個別活動為例，稱去年初觀塘「龍騰觀塘新春夜市」為期23日，累計80萬人次入場，黃大仙元宵市集則有11.4萬人次參與，市集商戶普遍滿意銷售情况，但基於商業考慮無透露實際盈利。

截至今年2月底，政府設立「18區日夜都繽紛」網站分頁，瀏覽次數逾17萬，局方說18區民政處會繼續運用現有人手及資源，籌辦富地區特色和傳統文化內涵的各式活動，並透過不同渠道宣傳。

另外，各區「地區青年社區建設委員會」去年為當區設置「打卡」地標，民青局稱自2024年初起先後完成，展期數月至永久不等，涉及設置及宣傳等工作均由各區民政處和相關政府部門以現有資源及人手合力推行，同樣無相關開支分項資料。