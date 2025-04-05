首11月破產令超前兩年全年 中小企：意料內

破產管理署數字顯示，過去3個年度的破產令數目持續增加，2022/23年度按年增7%至6261宗、2023/24年度按年增18%至7408宗。而上年度首11個月則有7950宗，已分別超出以往兩個年度的數字（見表）。上年度欠債額統計中，最多人欠逾20萬至40萬元，佔28.26%；而欠債逾80萬至100萬元、逾100萬至200萬元、逾200萬至600萬元、600萬元以上的比例，2024/25年度首11個月均較對上兩個年度高。

倡加强與「關稅受害者」歐洲合作

破產原因中42.5%人收入未能應付基本開支，其次有無業／失業、賭博／投機虧損、欺詐等。

郭志華表示，破產數字增加與去年經濟環境較差有關，相信今年情况相若。他以飲食業為例，不少企業做完農曆新年旺季生意後會審視營運情况，再決定結業與否；若結業一般可在每年5月破產數字反映，但他相信情况不太樂觀。

展望未來營商環境，郭志華稱，出口貿易方面最近美國總統特朗普向全球多地徵收關稅，雖然香港出口美國份額不算多，但仍需支援專注美國市場的本地企業。他建議，除阿聯酋、沙特阿拉伯等地外，歐盟亦是特朗普關稅政策的「受害者」，認為本港可加強與歐洲合作，助企業做好生意。