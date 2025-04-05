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患精神病學童 4年增1.4倍 葉兆輝：亦因大眾意識升 測考宜安排長假前

【明報專訊】學童精神健康近年受社會關注，教育局回覆立法會財委會特別會議文件顯示，過去5年患精神病學生人數增1.4倍，由2019/20學年1040名中小學精神病患者升至上學年（2023/24）共2510名。港大賽馬會防止自殺研究中心總監葉兆輝對升幅不意外，稱近年學童精神健康確不太好，亦歸因大眾精神疾病意識提高，「多了人看醫生不是壞事，我只怕他們不看」；又籲政府精準投放資源，從預防層面減少學童患病。

教育局數據顯示，公營普通學校的精神病患學生持續增加至上學年共2510人，按年增加26.8%（見圖）。當中患精神病同時有特別學習需要的小學生，由2019/20學年的220人升至上學年420人，增加九成；中學生則由820人增至2090人，增逾1.5倍。

另外，教育局去年接獲28宗學童自殺個案，較上一年少4宗。當局表示，過去5年個案，5至7月及9至11月個案相對較多，惟稱與月份沒直接關係。葉兆輝指出，雖然自殺宗數按年下跌，但學生整體人數同時減少，認為學童精神未有太大改善，仍存在風險。他又稱，近年學童自殺有年輕化現象，尤其小五升小六及將升中的小六生較易出現問題。

稱自殺趨年輕化 小五小六風險高

對於個別月份錄得較多自殺個案，葉稱適逢如考試、開學等季節性活動，學童精神健康或受影響，呼籲學校盡量安排於長假前完成測考，「（為應付測考）本來他可以鬆一鬆的機會都沒有，一直積下去，通常壓力會更加大」。

政府前年12月推出應對中學生自殺風險的「三層應急機制」，將延長至今年底。教育局文件顯示，醫管局截至今年1月底累計有379宗校長轉介個案；社署「校外支援網絡隊伍」截至今年2月底則接獲228宗轉介個案。當局稱，機制相關開支已納入政府經常開支內，未能提供分項數字。

相關字詞﹕學童自殺 三層應急機制 教育局 精神病 財赤 學童精神健康

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