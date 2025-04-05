倡伊斯蘭節日辦慶祝活動 增市民認識 吸穆斯林旅客

星易找清真食品成優勢

Chokri Alaya稱鄰近地區政府均採取不同措施開拓穆斯林客源，其中馬來西亞在機場設阿拉伯語指示牌供旅客參考，部分吉隆坡咖啡店播放阿拉伯語音樂並提供水煙予顧客；新加坡除了在開齋節及宰牲節有慶祝活動外，旅客在當地容易找到清真食品，對於招待穆斯林旅客屬一大優勢。他樂見本港近年積極推廣清真食品，期望相關部門日後推出更多措施及體驗，迎合穆斯林旅客口味及需求。

回教團體：餐廳可設穆民專用角落

旅發局去年委聘穆斯林旅遊推廣公司「新月評等」合作，截至本月有53間酒店、5個景點及會展取得相關評級。局方另與香港回教信託基金總會合作推廣餐廳申請清真認證，獲清真認證餐廳由去年初100間增至逾140間。總會理事黎雅明透露，正與旅發局等合作加強培訓本港酒店從業員，讓前線員工理解清真食品；總會同時製作介紹清真食品的短片，若有酒店計劃加強員工對清真食品的認知，可隨時瀏覽。

目前經總會認證的「清真認證」餐廳分3類，最嚴謹是廚房、備餐區及用膳區須符清真規條，只提供清真食品。黎雅明認為在本港推廣清真食品「由零開始」，樂見現時提供清真食品的餐廳增加，相信港府朝正確方向發展。他舉例阿聯酋信奉伊斯蘭，禁止售賣及吃豬肉，但杜拜部分酒店自助餐有供應豬肉予外國人，「既然杜拜允許外國人吃豬肉，相信本港酒店同樣可在自助餐設穆斯林的專門角落」。