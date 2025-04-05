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港聞二

港人對阿拉伯文化興趣增 港大進修學院：社媒盛行「一帶一路」倡議帶動

【明報專訊】根據港大專業進修學院數據，近年學習阿拉伯語人數增近兩至三倍。該院語文教育及測試中心常務主任馬偉倫分析，科技發展及社交媒體盛行，加上內地提出「一帶一路」倡議，吸引更多港人探索歐洲語系之外，亦對陌生但有趣的阿拉伯語及相關文化產生興趣。因應港府近年積極開拓伊斯蘭金融，該院本月起更推出「伊斯蘭經濟與商務禮儀」課程，期望學生在12周課程掌握伊斯蘭經濟體系的基本特徵與概念，同時在職場運用相關商業禮儀等。

明報記者 施晉宇

推伊斯蘭經濟商務禮儀課程

港大專業進修學院阿拉伯語及文化兼任導師Chokri Alaya表示，在該院學習阿拉伯語人數由2016年約25人，近兩至三年增至年均80至100名學生。他說，近半學生對阿拉伯文化感興趣，曾到訪阿拉伯地區，甚或因有朋友居住當地而驅使他們學習阿拉伯語；另一半學生則有興趣到中東拓展業務，不少具專業範疇背景，包括律師、政府人員及警員等。

他表示，隨一帶一路倡議及港府拓展新興市場，不少人預視商機，加上港人可落地簽證，而沙特將開發新景點及舉辦盛事，例如2034年舉行世界盃，不少人欲探索新目的地。

舉例「檸檬」「咖啡」自阿語 形容熟悉又陌生

有人認為學阿拉伯語較其他語言困難，Alaya形容阿拉伯語「對很多人是陌生語言，但同時是熟悉的語言」，舉例檸檬、茉莉、咖啡甚至演算法等詞彙，均源自阿拉伯語。他說阿拉伯語只有28個字母，部分寫法相近，書寫系統容易掌握，初學者一般學習約90小時，就能達到阿拉伯國家聯盟主辦考試A1程度，足以應付簡單對答，猶如「通往新世界的鑰匙（Learning Arabic gives them a key into a new world）」。

去年《施政報告》提出推動社會提升旅遊配套，包括鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊，開拓中東及東盟客源。Alaya表示，「基本上來港的穆斯林遊客都希望在國際城市受國際化待遇」，若當地人能以簡單的阿拉伯單字溝通，旅客固然會欣賞，但大多懂得英語溝通，認為與對待其他地區遊客般，只要有禮地向穆斯林遊客提供專業服務就足夠。

至於與穆斯林遊客相處時有否需注意地方，Alaya舉例身穿全黑罩袍的女士大多是宗教人士，值得他人分外尊重；穆斯林文化中，外出時一般是男士與男士交談，女士和女士交談，異性交談時會迴避眼神交流及避免肢體接觸以示尊重，若司機接載穆斯林遊客家庭，就應盡量與男方溝通。他稱，大多數港人對西方國家認識比阿拉伯世界多，若港府能牽頭製作紀錄片介紹伊斯蘭及阿拉伯文化，相信能擴闊港人認知。

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