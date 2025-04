港人對阿拉伯文化興趣增 港大進修學院：社媒盛行「一帶一路」倡議帶動

明報記者 施晉宇

推伊斯蘭經濟商務禮儀課程

港大專業進修學院阿拉伯語及文化兼任導師Chokri Alaya表示,在該院學習阿拉伯語人數由2016年約25人,近兩至三年增至年均80至100名學生。他說,近半學生對阿拉伯文化感興趣,曾到訪阿拉伯地區,甚或因有朋友居住當地而驅使他們學習阿拉伯語;另一半學生則有興趣到中東拓展業務,不少具專業範疇背景,包括律師、政府人員及警員等。

他表示,隨一帶一路倡議及港府拓展新興市場,不少人預視商機,加上港人可落地簽證,而沙特將開發新景點及舉辦盛事,例如2034年舉行世界盃,不少人欲探索新目的地。

舉例「檸檬」「咖啡」自阿語 形容熟悉又陌生

有人認為學阿拉伯語較其他語言困難,Alaya形容阿拉伯語「對很多人是陌生語言,但同時是熟悉的語言」,舉例檸檬、茉莉、咖啡甚至演算法等詞彙,均源自阿拉伯語。他說阿拉伯語只有28個字母,部分寫法相近,書寫系統容易掌握,初學者一般學習約90小時,就能達到阿拉伯國家聯盟主辦考試A1程度,足以應付簡單對答,猶如「通往新世界的鑰匙(Learning Arabic gives them a key into a new world)」。

去年《施政報告》提出推動社會提升旅遊配套,包括鼓勵的士車隊以阿拉伯語提供車隊服務資訊,開拓中東及東盟客源。Alaya表示,「基本上來港的穆斯林遊客都希望在國際城市受國際化待遇」,若當地人能以簡單的阿拉伯單字溝通,旅客固然會欣賞,但大多懂得英語溝通,認為與對待其他地區遊客般,只要有禮地向穆斯林遊客提供專業服務就足夠。

至於與穆斯林遊客相處時有否需注意地方,Alaya舉例身穿全黑罩袍的女士大多是宗教人士,值得他人分外尊重;穆斯林文化中,外出時一般是男士與男士交談,女士和女士交談,異性交談時會迴避眼神交流及避免肢體接觸以示尊重,若司機接載穆斯林遊客家庭,就應盡量與男方溝通。他稱,大多數港人對西方國家認識比阿拉伯世界多,若港府能牽頭製作紀錄片介紹伊斯蘭及阿拉伯文化,相信能擴闊港人認知。