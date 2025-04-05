處理傳媒查詢 回歸後新低 學者：議政空間收窄

政府新聞處過去10年處理的傳媒查詢有升有跌，由2014年約77.1萬個，逐步升至2017年近85.3萬的近年高位。及後在2019年反修例運動、新冠疫情期間，新聞處維持每年處理約80萬個查詢，去年查詢數字跌至64.9萬，是1998年以來最低。

李立峯：提問氣氛減 記協：大型傳媒停運

李立峯分析，近年社會環境改變影響傳媒生態，媒體之間互相競爭、主動提問的氣氛減弱，政策討論空間縮窄，社會對政府施政關注度降低，均導致傳媒較少向政府查詢，尤其關乎政治敏感的議題。他說，公民社會昔日會與傳媒互動，構思問題由記者向當局發問，惟近年公民社會不再活躍，亦令傳媒查詢減少。他認為，仍需觀望數目下跌是否持續現象抑或只是個別情况。

記協主席鄭嘉如認為，近年新聞從業員流失、大型傳媒停運都導致傳媒查詢下跌。她關注，倘記者減少主動發問、依賴政府發布消息，將影響傳媒在社會討論的主導性以至作為「第四權」的監督角色。