明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

處理傳媒查詢 回歸後新低 學者：議政空間收窄

【明報專訊】政府新聞處歷年開支預算顯示，近年處理的傳媒查詢數目同樣下跌，去年處理64.9萬個查詢，較2014年減近16%，也是回歸後新低。中大新聞與傳播學院教授李立峯認為，近年政策討論空間收窄，傳媒之間競爭減弱，均影響傳媒查詢多寡。

政府新聞處過去10年處理的傳媒查詢有升有跌，由2014年約77.1萬個，逐步升至2017年近85.3萬的近年高位。及後在2019年反修例運動、新冠疫情期間，新聞處維持每年處理約80萬個查詢，去年查詢數字跌至64.9萬，是1998年以來最低。

李立峯：提問氣氛減 記協：大型傳媒停運

李立峯分析，近年社會環境改變影響傳媒生態，媒體之間互相競爭、主動提問的氣氛減弱，政策討論空間縮窄，社會對政府施政關注度降低，均導致傳媒較少向政府查詢，尤其關乎政治敏感的議題。他說，公民社會昔日會與傳媒互動，構思問題由記者向當局發問，惟近年公民社會不再活躍，亦令傳媒查詢減少。他認為，仍需觀望數目下跌是否持續現象抑或只是個別情况。

記協主席鄭嘉如認為，近年新聞從業員流失、大型傳媒停運都導致傳媒查詢下跌。她關注，倘記者減少主動發問、依賴政府發布消息，將影響傳媒在社會討論的主導性以至作為「第四權」的監督角色。

上 / 下一篇新聞

疑性好奇 中學生影胞妹私處被捕 警伙5地打擊兒童色情物品 港拘7男
疑性好奇 中學生影胞妹私處被捕 警伙5地打擊兒童色情物品 港拘7男
逾半兒童色情物品案涉網絡 取信任索照片再威脅
逾半兒童色情物品案涉網絡 取信任索照片再威脅
六成學生遇性誘識 嚴重個案男女相若
六成學生遇性誘識 嚴重個案男女相若
海水化淡廠疑泄氯氣 職員疏散水署調查
海水化淡廠疑泄氯氣 職員疏散水署調查
流行文化節載港式幽默 戶外影院播經典喜劇 展出本地漫畫
流行文化節載港式幽默 戶外影院播經典喜劇 展出本地漫畫
羅淑佩：夏寶龍冀港旅遊創新 用好海島資源
羅淑佩：夏寶龍冀港旅遊創新 用好海島資源
清明入境內地客多去年一成半 有窮遊 有掃奢侈品
清明入境內地客多去年一成半 有窮遊 有掃奢侈品
政府17部門去年購新車全非電動車
政府17部門去年購新車全非電動車
清明掃墓人流減 市民稱祭品漲價
清明掃墓人流減 市民稱祭品漲價
政府記者會 10年減三成 新聞處：加強用互聯網 議員：不應此消彼長
政府記者會 10年減三成 新聞處：加強用互聯網 議員：不應此消彼長
港人對阿拉伯文化興趣增 港大進修學院：社媒盛行「一帶一路」倡議帶動
港人對阿拉伯文化興趣增 港大進修學院：社媒盛行「一帶一路」倡議帶動
倡伊斯蘭節日辦慶祝活動 增市民認識 吸穆斯林旅客
倡伊斯蘭節日辦慶祝活動 增市民認識 吸穆斯林旅客
香港機場東莞空港中心 冀年內完成首階段建設
香港機場東莞空港中心 冀年內完成首階段建設
患精神病學童 4年增1.4倍 葉兆輝：亦因大眾意識升 測考宜安排長假前
患精神病學童 4年增1.4倍 葉兆輝：亦因大眾意識升 測考宜安排長假前
首11月破產令超前兩年全年 中小企：意料內
首11月破產令超前兩年全年 中小企：意料內
被問夜繽紛開支 局方：各區民處推 無分項資料
被問夜繽紛開支 局方：各區民處推 無分項資料
古洞4狗暴斃 主人：前夜無異疑遭毒殺
古洞4狗暴斃 主人：前夜無異疑遭毒殺
九市速遞：珠海養殖平台章紅魚豐收 製刺身獲好評 將試養黃鰭吞拿魚等
九市速遞：珠海養殖平台章紅魚豐收 製刺身獲好評 將試養黃鰭吞拿魚等
九市速遞：深圳去年人口增近20萬冠全國
九市速遞：深圳去年人口增近20萬冠全國
九市速遞：香港機場番禺候機室開幕
九市速遞：香港機場番禺候機室開幕
九市速遞：大灣區燈會延長舉行至5月
九市速遞：大灣區燈會延長舉行至5月
灣區手記：娛樂圈血肉史 ／文：尚東美
灣區手記：娛樂圈血肉史 ／文：尚東美
【Emily】網紅Speed遊港掀哄動 大叫「冷靜」 四圍逛吸引大批人follow 港鐵報警話閘機被毁
【Emily】網紅Speed遊港掀哄動 大叫「冷靜」 四圍逛吸引大批人follow 港鐵報警話閘機被毁
【Emily】田二少屯門搵食 美食街冷清又叫苦
【Emily】田二少屯門搵食 美食街冷清又叫苦
【Emily】羅淑佩訪京 巧遇女排名宿賴亞文
【Emily】羅淑佩訪京 巧遇女排名宿賴亞文