政府記者會 10年減三成 新聞處：加強用互聯網 議員：不應此消彼長

明報記者 鄭啟智

新聞稿量跌四成 短片增倍

翻查政府新聞處開支預算，過去10年記者會及簡報會舉辦數目呈跌勢，由2014年1705場減至去年1095場（見圖）。2020年爆發新冠疫情，記者會次數略為回升，及後連跌4年。回歸後政府記者會最少年份是2011年、共辦1073場，故去年數字接近最低。

新聞處發布新聞稿數目亦一直向下，由2014年32.8萬份跌至去年18.8萬份，跌逾四成。同期政府發放的短片數目及網上直播次數分別增約一倍，去年分別有1062及820次，而傳媒參觀有206次。處方無特定劃分「社交媒體」工作量。

相關開支增五成 稱主涉薪酬

不過，涵蓋記者會、發放新聞稿等工作的「本地公共關係及公眾資訊」開支，10年間由1.9億元增至2.85億元，增約五成，扣除通脹仍增長逾兩成。

新聞處回覆查詢稱，各政策局及部門會因應個別政策措施需要，以不同渠道發放資訊，稱一直秉持「公開透明、精準高效」原則。對於開支增加，新聞處解釋稱主要涉及個人薪酬及員工關連開支。

記協：欲避質問 何安達：輿論壓力減

記協主席鄭嘉如指出，記者會是傳媒直接提問、取得政府回應和資訊的重要渠道，有助社會釐清事實，確保公眾知情與政府工作透明，「問不到問題、鑽不到某些點，就發掘不到新聞告訴公眾，某一個政策、哪一個位置需要關注」。她認為記者會趨跌反映政府近年取態，即欲避免記者質問、冀傳媒多報道正面新聞，「不如自己拍一條影片，或者在社交媒體發文更划算」。鄭又關注新聞處開支增加但記者會等工作減少，撥款是否用得其所。

特首辦前新聞統籌專員何安達認為近年政府的輿論壓力減少，因而毋須舉辦太多記者會。但他指出，記者會內容較多寡更重要，倘傳媒發問的議題「從來都問不到答案、答不出所以然」，記者會再多，作用也不大。

陳凱欣：今屆多用非正式途徑傳訊

曾任記者的立法會議員陳凱欣表示，近年本港甚少大型事故，加上新冠疫情後再沒每日例行記者會，均影響記者會數目，她也留意到今屆政府多用非正式途徑如傳媒茶敘發布消息。陳又指出，《施政報告》、《財政預算案》等重要恆常記者會同樣繼續舉行。

對於新聞處稱加強利用社交媒體解說政策，陳凱欣認為社交平台是單向的發放渠道，記者會則容許與傳媒互動，兩者不應「此消彼長」。她又說「數碼鴻溝」仍在，不少長者和基層仍靠傳統媒體報道獲取資訊，記者會是不可或缺。中大新聞與傳播學院教授李立峯則表示，記者會減少代表政府傳訊工作及資訊發布模式轉變，隨着新媒體興起，不再依賴大眾媒體發布。