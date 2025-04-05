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港聞

港聞二

清明入境內地客多去年一成半 有窮遊 有掃奢侈品

【明報專訊】昨為內地清明節3日假期首日，截至昨晚9時，本港內地客入境人次17.4萬，佔整體入境人次約36%，較去年同一時段逾15萬升約一成半；而港人入境人次約26.7萬，佔整體入境人次約56%。至於出境人次則錄得約61.3萬，其中港人出境人次約47.3萬，佔整體出境人次約77%。有在星光大道拍攝留念、來自上海的cosplay（角色扮演）愛好者選擇「窮遊」，即日返回深圳住宿；亦有內地女士消費近3萬元人民幣購入奢侈品，又讚本港商品質素高。

尖沙嘴商場本地內地客參半

本報記者昨午到尖沙嘴附近地方觀察，發現街道較平日人流增加，星光大道部分明星手印處有內地客排隊拍照留念；而K11 MUSEA購物中心、海港城客流明顯增多，本地及內地客參半，尤其海港城內有不少本地客消費。有海港城商舖店員向本報表示，昨人流情况與公眾假期相若。

窮遊客指港食宿貴 深圳吃住

來自上海的cosplay愛好者犽犽與朋友在尖沙嘴海旁穿著動物服裝拍攝留念。他向本報表示，晚上將返回深圳住宿，次日再過關來港繼續遊玩。犽犽解釋，香港酒店房間及餐飲價格都太貴，因此吃住都在深圳，「也還沒敢搭的士」，提及次日只須付15元簽證費就能再次過關。被問及為何來港遊玩，犽犽稱已去過內地很多景點，但未來過香港。

雖有內地客選擇「窮遊」，但亦不乏內地客預計將購買奢侈品、化妝品及藥品。於海港城購物的內地客肖小姐提及，她前日（3日）抵港並留宿一晚，今日購買了一個手袋、一雙鞋和一條項鏈，已花費約3萬元人民幣。肖又讚本港商品質素高，奢侈品款式較內地豐富，並希望本港未來可加大力度推廣如微信、支付寶等電子支付，以便利購物。

亦有內地客期待感受本地文化。來自杭州的費小姐表示，她受港劇及電影的影響，對香港非常嚮往，今次希望可體驗本地文化和美食，感受香港與內地的不同。來自貴州的時小姐、舒小姐與另三位友人相約來港，她們透露會留在香港3日，預料除酒店人均亦會消費5000元人民幣，希望可以買到有本地特色的商品；又稱自己喜歡香港文化，對港劇、廣東歌感興趣，會到旺角「打卡」拍照。

昨亦是香港清明節假日，不乏港人北上，記者在西九龍高鐵站觀察，離境大堂閘機處不時出現人龍，候車處座椅亦多被坐滿，不少港人排隊檢票準備上高鐵赴內地。

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